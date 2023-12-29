سياسة
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الهجمات الإسرائيلية تدفع 100 ألف فلسطيني  للنزوح إلى رفح
دفعت الهجمات الإسرائيلية على مناطق وسط قطاع غزة 100 ألف فلسطيني للنزوح إلى منطقة رفح الحدودية مع مصر، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع فيها.
الهجمات الإسرائيلية تدفع 100 ألف فلسطيني  للنزوح إلى رفح
شاحنة تقلّ نازحين فلسطينيين إلى رفح / صورة: AFP
29 ديسمبر 2023

اضطر 100 ألف فلسطيني للنزوح إلى منطقة رفح قرب الحدود مع مصر خلال الأيام الأخيرة، بسبب الهجمات التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على المناطق الوسطى من قطاع غزة ومنطقة خان يونس (جنوب).

وأكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" التابع للأمم المتحدة في بيان، الجمعة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شنّ قصفاً عنيفاً على القطاع من البر والجو والبحر طوال أمس الخميس.

وأوضح البيان أن الوضع في خان يونس التي تتعرض لهجوم إسرائيلي مكثف، ودير البلح (وسط) دفع 100 ألف فلسطيني للتوجه إلى منطقة رفح الحدودية.

وأشار البيان إلى أن رفح أصبحت المنطقة الأكثر كثافةً سكانياً في غزة، بعد أن كان فيها ألف نسمة لكل كيلومتر مربع، وفقاً لبيانات 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

ولفت البيان إلى أن تدفّق النازحين الجدد إلى منطقة رفح، أدى إلى تفاقم الأوضاع بالمنطقة المكتظة أصلاً في ظل محدودية الموارد.

والخميس أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أن أعداد النازحين في مدينة رفح تجاوز 657 ألفاً، يعيش جزء كبير منهم من دون مأوى.

وخلّفَت الحرب المدمّرة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حتى الخميس 21 ألفاً و320 شهيداً و55 ألفاً و603 مصابين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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