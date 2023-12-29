اعتبر محلل عسكري إسرائيلي بارز الجمعة أن إسرائيل قللت تقدير حركة حماس وقدراتها، بعد 3 أشهر من الحرب على قطاع غزة، فيما بالغت في تقييم حزب الله اللبناني.

وكتب ألون بن دافيد في صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، الجمعة: "بعد ثلاثة أشهر تقريباً من القتال، تعلّمت إسرائيل كثيراً عن حزب الله، الذي لم يكن لدينا أي اشتباك معه منذ سنوات، كما تعلّم حزب الله أيضاً كثيراً عن نفسه".

وأضاف: "إذا لخصنا الأشهر الثلاثة الأولى من الحرب، يمكننا القول إنه كما قللنا تقدير حماس وقدراتها، بالغنا أيضاً في تقدير حزب الله".

واعتبر بن دافيد أنه "دون التقليل من القدرات الاستراتيجية الكبيرة التي يمتلكها حزب الله، كشفت الأشهر القليلة الماضية أيضاً عن عدد لا بأس به من نقاط ضعفه".

وقال المحلل العسكري عن الحزب: "قدراته المضادة للدبابات أقل إثارة للإعجاب مما قُدّر في إسرائيل، كما أن إطلاق الصواريخ لديه أقل دقة مما كنا نعتقد، فيما أن القدرات المضادة للطائرات تثبت أيضاً أنها مصدر إزعاج يتعامل معه سلاح الجو بشكل جيد".

وأضاف: "ويمكن الافتراض أن (زعيم حزب الله) حسن نصر الله فوجئ أيضاً بالضعف الذي انكشف في قدراته، وهذا دخل في منظومة اعتباراته العملياتية".

وتابع: "تعرض هذا الأسبوع لضربات موجعة: اغتيال الجنرال الإيراني رضي موسوي في دمشق، وهجوم إسرائيلي في بنت جبيل (جنوبي لبنان)، للمرة الأولى منذ 17 عاماً، وكان رده، حتى الآن، هو إطلاق طائرة مسيّرة إلى كريوت وخليج حيفا (شمال)".

وزاد: "لعلها إشارة إلى الاتجاه الذي سيتخذه حزب الله عندما تأتي اللحظات الحاسمة في غزة، هل يتجه إلى التصعيد مع إسرائيل أم يسعى لاتفاق؟".

وأكمل: "فوجئ الجيش الإسرائيلي عندما لم يستغل حزب الله أيام الهدنة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي للعودة إلى المواقع القريبة من الحدود، وبقي مع قوات رضوان على منحدر خلفي وعلى مسافة آمنة".

وبدأت هدنة مؤقتة بين "حماس" وإسرائيل في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي استمرت 7 أيام، وأُطلق خلالها سراح 50 امرأة وقاصراً تحت سن 19 عاماً من الأسرى الإسرائيليين لدى حماس، مقابل الإفراج عن 150 امرأة وقاصراً من الفلسطينيين المعتقلين في سجون إسرائيل.

وأضاف المحلل بن دافيد: "استغلت إسرائيل أشهر الحرب وتجنيد عشرات الآلاف من رجال الأمن، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية في كل القطاعات".

وقال: "عندما ننهي المناورة في غزة ونبدأ بناء القوة لمواجهة محتملة في الشمال، يجب أن نفترض أننا سنلتقي هناك حزب الله، الذي استغل الوقت أيضاً لتعزيز قوته ضد الجيش الإسرائيلي والعثور على نقاط ضعفنا".

واستطرد: "المشكلة الأساسية في الشمال هي أن كلا الطرفين، إسرائيل وحزب الله، مقتنعان تماماً بأن الآخر لا يريد الحرب".

واستدرك: "هذه وصفة يمكن أن تؤدي إلى أخطاء في تقييم رد الطرف الآخر، ربما تكون الحرب في لبنان حتمية ودونها لن نتمكن من إعادة السكان (في بلدات شمالي البلاد القريبة من حدود لبنان الذين طُلب منهم مغادرتها إلى حين انتهاء الحرب)".

ومضى قائلاً: "لكن الأفضل أنه إذا دخلنا في مثل هذه الحملة أن تكون من اختيار واعٍ للتوقيت والطريقة، لا نتيجة سوء تقدير لنيات الخصم".

وأمس الخميس، حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، من أن استمرار الاستفزازات الإسرائيلية في جنوب بلاده قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع واندلاع "حرب شاملة" في المنطقة.

ويتبادل "حزب الله" وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفاً يومياً متقطعاً منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تضامناً مع قطاع غزة ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى على طرفي الحدود، بينهم مدنيون وصحفيون وعناصر من حزب الله وجندي من الجيش اللبناني.

وتأتي هذه التوترات الحدودية بالتزامن مع حرب مدمرة يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.