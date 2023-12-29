طلبت جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة، إصدار أمر عاجل تعلن فيه أن إسرائيل تنتهك التزاماتها موجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية في حملتها المستمرة ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.

وفي أحدث تطور في الحرب الإسرائيلية ضد حماس، لجأ عشرات آلاف النازحين الجدد من سكان غزة إلى وسط القطاع الفلسطيني اليوم الجمعة بعد فرارهم من هجوم بالدبابات الإسرائيلية، فيما سوّت الطائرات الحربية التي تهاجم الجنوب منازل بالأرض ودفنت عائلات في أثناء نومها.

ويُعد طلب المحكمة أحدث خطوة من جانب جنوب إفريقيا، التي تنتقد الحرب الإسرائيلية بشدة، لتكثيف الضغوط بعد أن صوت مشرعوها الشهر الماضي لصالح إغلاق السفارة الإسرائيلية في بريتوريا وتعليق جميع العلاقات الدبلوماسية لحين الاتفاق على وقف إطلاق النار.

وقالت الحكومة في بيان صادر عن وزارة العلاقات الدولية والتعاون إنها قدمت الطلب ضد إسرائيل اليوم الجمعة.

وأضاف البيان "تقاعست إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 على وجه الخصوص، عن منع الإبادة الجماعية وإجراء الملاحقات القضائية فيما يتعلق بالتحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية".

وقالت الوزارة إنها طلبت من محكمة العدل الدولية أن تعلن "على وجه الاستعجال أن إسرائيل تنتهك التزاماتها موجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وأن عليها أن تمتنع فوراً عن جميع الأفعال والإجراءات التي تنتهك تلك الالتزامات وأن تتخذ عدداً من الإجراءات ذات الصلة".

ومحكمة العدل الدولية هي أحد الأجهزة الرئيسية الستة التابعة للأمم المتحدة وتساعد في تسوية النزاعات بين الدول وفقاً للقانون الدولي.

وتدعم جنوب إفريقيا مسعى الفلسطينيين لإقامة دولة في الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عقود من الزمن، وتشبه محنة الفلسطينيين بمحنة الأغلبية السوداء في جنوب إفريقيا خلال حقبة الفصل العنصري القمعية، وهو ما تنفيه إسرائيل بشدة.