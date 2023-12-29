سياسة
2 دقيقة قراءة
بتهمة إبادة جماعية.. جنوب إفريقيا ترفع دعوى ضد إسرائيل أمام "العدل الدولية"
تقدمت جنوب إفريقيا بدعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بتهمة ارتكابها إبادة جماعية في غزة، طالبة من المحكمة أن تعلن على وجه الاستعجال أن إسرائيل تنتهك التزاماتها اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
بتهمة إبادة جماعية.. جنوب إفريقيا ترفع دعوى ضد إسرائيل أمام "العدل الدولية"
محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا / صورة: Reuters
29 ديسمبر 2023

طلبت جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة، إصدار أمر عاجل تعلن فيه أن إسرائيل تنتهك التزاماتها موجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية في حملتها المستمرة ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.

وفي أحدث تطور في الحرب الإسرائيلية ضد حماس، لجأ عشرات آلاف النازحين الجدد من سكان غزة إلى وسط القطاع الفلسطيني اليوم الجمعة بعد فرارهم من هجوم بالدبابات الإسرائيلية، فيما سوّت الطائرات الحربية التي تهاجم الجنوب منازل بالأرض ودفنت عائلات في أثناء نومها.

ويُعد طلب المحكمة أحدث خطوة من جانب جنوب إفريقيا، التي تنتقد الحرب الإسرائيلية بشدة، لتكثيف الضغوط بعد أن صوت مشرعوها الشهر الماضي لصالح إغلاق السفارة الإسرائيلية في بريتوريا وتعليق جميع العلاقات الدبلوماسية لحين الاتفاق على وقف إطلاق النار.

وقالت الحكومة في بيان صادر عن وزارة العلاقات الدولية والتعاون إنها قدمت الطلب ضد إسرائيل اليوم الجمعة.

وأضاف البيان "تقاعست إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 على وجه الخصوص، عن منع الإبادة الجماعية وإجراء الملاحقات القضائية فيما يتعلق بالتحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية".

وقالت الوزارة إنها طلبت من محكمة العدل الدولية أن تعلن "على وجه الاستعجال أن إسرائيل تنتهك التزاماتها موجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وأن عليها أن تمتنع فوراً عن جميع الأفعال والإجراءات التي تنتهك تلك الالتزامات وأن تتخذ عدداً من الإجراءات ذات الصلة".

ومحكمة العدل الدولية هي أحد الأجهزة الرئيسية الستة التابعة للأمم المتحدة وتساعد في تسوية النزاعات بين الدول وفقاً للقانون الدولي.

وتدعم جنوب إفريقيا مسعى الفلسطينيين لإقامة دولة في الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عقود من الزمن، وتشبه محنة الفلسطينيين بمحنة الأغلبية السوداء في جنوب إفريقيا خلال حقبة الفصل العنصري القمعية، وهو ما تنفيه إسرائيل بشدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us