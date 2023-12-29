أعلنت وزارة الدفاع التركية الجمعة تدمير 16 موقعاً للإرهابيين وتحييد عدد كبير منهم في غارات جوية على شمالي العراق.

وقالت الوزارة، إن هذه العمليات تستهدف القضاء على الإرهابيين وفي مقدمتهم تنظيم PKK، لوقف الهجمات القادمة من شمالي العراق التي تستهدف الشعب والقوات الأمنية التركية، وذلك استناداً إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بحق الدفاع المشروع عن النفس.

وأشارت في بيان إلى استهداف مواقع الإرهابيين في مناطق متينا وغارا وهاركوك وأسوس شمالي العراق في الساعة 17:30 بالتوقيت المحلي (3 ت.غ) السبت، بالتعاون مع الاستخبارات التركية.

وأكد البيان تدمير 16 هدفاً من كهوف ومخابئ ومستودعات وتحصينات، يُعتقد أنها تضم قياديين في التنظيمات الإرهابية.

واستخدم الجيش التركي في عملياته أسلحة وذخائر محلية أدت إلى تحييد عدد كبير من الإرهابيين.

وشدّدت وزارة الدفاع التركية على مواصلة القوات المسلحة عملياتها في مكافحة الإرهاب من أجل أمن الدولة والشعب.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة التنظيم PKK الإرهابي، الذي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

وتنظيم PKK، المصنَّف على قوائم الإرهاب في كلّ من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يُعَدُّ مسؤولاً عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص، بينهم أطفال ونساء ورُضّع في تركيا.