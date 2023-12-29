سياسة
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تأجيل مباراة كأس السوبر التركية بسبب مشكلات تنظيمية
أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم تأجيل مباراة كأس السوبر التركية بين غلطة سراي وفنربهتشة، المقررة إقامتها في السعودية، الجمعة، إلى موعد لاحق بسبب مشكلات تنظيمية.
تأجيل مباراة كأس السوبر التركية بسبب مشكلات تنظيمية
تأجيل مباراة كأس السوبر التركي بسبب مشكلات تنظيمية / صورة: AA
29 ديسمبر 2023

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم تأجيل مباراة كأس السوبر التركية بين غلطة سراي وفنربهتشة، المقررة إقامتها في السعودية، الجمعة، إلى موعد لاحق بسبب مشكلات تنظيمية.

وذكر بيان صادر عن الاتحاد، أن قرار تأجيل المباراة إلى موعد لاحق جاء بقرار مشترك بين الاتحاد وناديي غلطة سراي وفنربهتشة، بسبب مشكلات تنظيمية.

وأعرب البيان، عن شكره للاتحاد السعودي لكرة القدم والمؤسسات والمنظمات ذات الصلة في البلد المضيف، على الجهود التي بذلوها لتنظيم كأس السوبر التركي في بلادهم.

ولفت إلى أن تنظيم نهائي كأس السوبر خارج تركيا جاء بهدف الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس جمهورية تركيا والاتحاد التركي لكرة القدم (1923).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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