تشهد شعبية اليمين صعوداً كبيراً في ألمانيا، وأشارت استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أنه أصبح ثاني قوّة سياسية في البلاد. هذا بالإضافة تنامي خطر الجماعات الفاشية المعادية للمهاجرين والمسلمين، التي تهدد بارتكاب جرائم كراهية ضد هذه الأقليات في البلاد.

ويرى محللون أن الحرب في أوكرانيا والظروف الاقتصادية الصعبة التي أدت إليها في ألمانيا، كالحرب في غزة وموجة التحريض ضد العرب والمسلمين المناصرين لفلسطين، كلها عوامل ساهمت في صعود اليمين المتطرف الألماني.

صعود شعبية جارفة

وحسب ما نشرته رويترز، بلغت شعبية حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف أعلى مستوى له على الإطلاق. ونقلت الوكالة عن استطلاعات رأي ألمانية أن شعبية الحزب وصلت إلى عتبة 23%، ليحل ثانياً خلف الكتلة المحافظة المعارضة التي سجلت شعبيتها 31%.

هذا في وقت تراجعت فيه شعبية التحالف الحاكم، إذ سجّل الحزب الاشتراكي 14%، فيما حصل الخضر على 13%، وليبراليو الديمقراطيين الأحرار 5%.

وعزت الوكالة صعود "البديل من أجل ألمانيا" إلى الانسداد الذي عرفته المداولات حول موازنة عام 2024. وتوصلت الحكومة الألمانية في 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري إلى إيجاد مخرج من هذا الانسداد، وتمرير مشروع الميزانية التقشفية، في إطار خطتها لإنعاش الاقتصاد عقب الانكماش الذي عاشه طوال عام 2023.

وفي 18 ديسمبر/كانون الأول حقق حزب "البديل من أجل ألمانيا" اختراقاً سياسياً تاريخياً، إذ استطاع لأول مرة في تاريخه حصد منصب رئاسة بلدية في مدينة بيرنا بولاية ساكسونيا. وحسب شبكة بي بي سي، يُنظر إلى هذا انتصار على أنه مؤشر يسبق الانتخابات المحلية وانتخابات البرلمانات الجهوية في العام المقبل.

وكتبت الغارديان البريطانية أن اليمين المتطرف الألماني يُجري عمليات استيلاء استراتيجية على الأراضي الريفية في جميع أنحاء البلاد، بهدف منسق يتمثل في إنشاء مجتمعات مستقلة عن الدولة، وفقًا لما كشفت عنه وكالة المخابرات الداخلية والأجهزة الحكومية.

ووفق مساءلة كتابية قدمتها النائبة مارتينا رينر، من حزب دي لينك اليساري المعارض، لوزيرة الداخلية، قالت فيها إن المنظمات اليمينية المتطرفة اشترت نحو 40 عقاراً في جميع أنحاء البلاد خلال العامين الماضيين. وتدخل هذه العقارات ضمن استراتيجية تتخذها هذه المجموعات من أجل تعزيز وجودها على الأرض.

عززته الحرب في أوكرانيا وفي غزة؟

ما زال الاقتصاد الألماني يعيش ركوداً حاداً، وفي دراسة أعدّها معهد الاقتصاد والبحوث الاقتصادي (IMK) التابع للنقابات العمالية في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، توقع أن نسبة الركود الاقتصادي في ألمانيا بين ذلك الشهر وشهر نوفمبر/تشرين الثاني قد تصل إلى ما يقارب 74%.

وقبلها، سبق أن توقعت تقارير حكومية ألمانية أنه لا انتعاشة دائمة لاقتصاد البلاد طوال عام 2023، إذ سيكملها دون تحقيق أي نمو.

ويعود هذا الانكماش الذي يعاني منه الاقتصاد الألماني إلى تبعات الحرب في أوكرانيا، وخصوصاً ارتفاع أسعار الطاقة الذي تسبب في موجة تضخم واسعة بالبلاد، مصيباً القدرة الشرائية لمواطنيها في مقتل.

ويخلق هذا المناخ الاقتصادي المضطرب بيئة مناسبة لتنامي شعبية اليمين المتطرف الألماني، وعلى رأس تنظيماته حزب "البديل من أجل ألمانية"، الذي اعتبر ناخبوه أن النجاح الذي حققه راجع إلى "تقديمه حلولاً لمشكلات مثل الهجرة والتضخم والحرب في أوكرانيا"، مقابل فشل الأحزاب الحاكمة والمعارضة الوسطية في ذلك.

من ناحية أخرى، صبّ نشوب الحرب في غزة في مصلحة ذات اليمين المتطرف الألماني، إذ قدّمت له ذريعة لتأكيد عدائه للجاليات العربية والمسلمين، مستغلاً في ذلك وقوف ألمانيا الرسمي والشعبي في صف إسرائيل، الذي له جذور في ماضي البلاد المعادي للسامية.

هكذا كثّف اليمين المتطرف الألماني استخدام اتهامات "معاداة السامية" ضد المسلمين في خطاباته، بل أعانه في نشر هذه الادعاءات حتى شخصيات سياسية كانت محسوبة على اليسار والوسط، مثل عمدة مدينة توبينغن بوريس بالمر، الذي سبق وردد هذا الاتهام للجاليات المسلمة في تصريحات لـTRT عربي، دون أن يقدم أي مصدر موثوق يؤكدها.

وفي حديثه لـTRT عربي أوضح معتصم الرفاعي، عضو مجلس الهجرة والاندماج في مدينة نورنبرغ والناشط الحقوقي، أنه "حالياً توجد مشكلة في ألمانيا، وهي أنه يجري تبرير العنصرية ومعاداة العرب والمسلمين بمحاربة معاداة السامية (...)، وهو ما تحاول جماعات يمينية متطرفة في ألمانيا استغلاله، مستفيدين من الجو العام المعادي للعرب والمسلمين بسبب الحرب في غزة".

كما أكدت معين ذهاب، الناشطة الألمانية وعضو المنظمة اليهودية المناهضة للفاشية جويش بوند، في تصريحات لـTRT عربي هذا الواقع، قائلة إن ربط معاداة السامية بالمسلمين "هو استراتيجية متعمَّدة لتبرير التمييز العنصري المتصاعد ضد المسلمين والعرب وجميع الأشخاص الذين يتضامنون مع قضية الفلسطينيين".