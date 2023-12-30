سياسة
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فرنسا تمنع مظاهرة داعمة لفلسطين وتدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة
منعت السلطات الفرنسية مظاهرة تضامنية مع فلسطين كان من المقرر تنظيمها في شارع الشانزليزيه الشهير بالعاصمة باريس غداً الأحد، للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، وذلك بزعم "دعم حماس".
فرنسا تمنع مظاهرة داعمة لفلسطين وتدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة
فرنسا تمنع مظاهرة كانت مقررة الأحد 31 ديسمبر/ كانون الأول الجاري تدعو لوقف إطلاق النار في غزة / صورة: AA
30 ديسمبر 2023

منعت السلطات الفرنسية مظاهرة تضامنية مع فلسطين كان من المقرر تنظيمها في شارع الشانزليزيه الشهير بالعاصمة باريس يوم 31 ديسمبر/كانون الأول الحالي.

ووصف نائب حزب الجمهوريين أريك سيوتي، عبر حسابه بمنصة إكس، المظاهرة التي كان من المقرر تنظيمها للدعوة لإعلان وقف إطلاق نار في قطاع غزة بأنها "داعمة لحماس".

وزعم سيوتي أن المظاهرة ستضر بالنظام العام، مطالباً وزير الداخلية جيرالد دارمانان بمنعها.

من جانبه، علّق مدير الأمن في باريس لوران نونيز، عبر حسابه في إكس، على منشور سيوتي مؤكداً أنه حظر كل المظاهرات في شارع الشانزليزيه يوم 31 ديسمبر/كانون الأول.

وشدد نونيز على أن قوات الأمن ستضمن تنفيذ المنع بكل دقة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الجمعة 21 ألفا و507 شهداء و55 ألفاً و915 إصابة معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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