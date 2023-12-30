أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم السبت تنفيذ ضربات في سوريا بعد إطلاق صاروخَين منها على الجولان السوري المحتل.

وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب أنه "بعد انطلاق صفارات الإنذار قبل قليل في شمال إسرائيل، سقط صاروخان من سوريا في أرض قاحلة. الجيش يضرب حالياً مصادر إطلاق النار".

وقال إن المقذوفَين اللذين أُطلقا كانا صاروخين، ولم يحدد الموقع الدقيق الذي سقطا فيه.

واحتلت إسرائيل أجزاء من الجولان السورية في يونيو/حزيران 1967، وأعلنت ضمّها الى أراضيها في 1981، في خطوة لم تعترف بها الأمم المتحدة.

وكان قصف إسرائيلي استهدف الخميس مناطق في دمشق وجنوب سوريا، وفق ما أعلنته وزارة الدفاع السورية ووسائل إعلام رسمية.

ونادراً ما تعلق إسرائيل على ضربات بعينها تستهدف سوريا، لكنها قالت إنها لن تسمح لمن تعتبرها خصمها اللدود إيران، الداعمة للنظام السوري، بترسيخ وجودها في البلد.

وشنّت إسرائيل مئات الغارات الجوية على جارتها الشمالية منذ بدء الحرب في سوريا عام 2011، تقول إنها تستهدف "القوات المدعومة من إيران وبينها حزب الله اللبناني وكذلك مواقع للجيش السوري".

كما كثّفت هجماتها منذ بدء الحرب في غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.