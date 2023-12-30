سياسة
2 دقيقة قراءة
إطلاق صاروخين من سوريا تجاه الجولان.. وإسرائيل تعلن الرد بضربات
أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم السبت تنفيذ ضربات في سوريا بعد سقوط صاروخَين أُطلِقا منها في الجولان السوري المحتل، مشيراً إلى سقوطهما في أرض قاحلة.
إطلاق صاروخين من سوريا تجاه الجولان.. وإسرائيل تعلن الرد بضربات
جنود إسرائيليون فوق هضبة الجولان المحتلة على الحدود السورية / Others
30 ديسمبر 2023

أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم السبت تنفيذ ضربات في سوريا بعد إطلاق صاروخَين منها على الجولان السوري المحتل.

وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب أنه "بعد انطلاق صفارات الإنذار قبل قليل في شمال إسرائيل، سقط صاروخان من سوريا في أرض قاحلة. الجيش يضرب حالياً مصادر إطلاق النار".

وقال إن المقذوفَين اللذين أُطلقا كانا صاروخين، ولم يحدد الموقع الدقيق الذي سقطا فيه.

واحتلت إسرائيل أجزاء من الجولان السورية في يونيو/حزيران 1967، وأعلنت ضمّها الى أراضيها في 1981، في خطوة لم تعترف بها الأمم المتحدة.

وكان قصف إسرائيلي استهدف الخميس مناطق في دمشق وجنوب سوريا، وفق ما أعلنته وزارة الدفاع السورية ووسائل إعلام رسمية.

ونادراً ما تعلق إسرائيل على ضربات بعينها تستهدف سوريا، لكنها قالت إنها لن تسمح لمن تعتبرها خصمها اللدود إيران، الداعمة للنظام السوري، بترسيخ وجودها في البلد.

وشنّت إسرائيل مئات الغارات الجوية على جارتها الشمالية منذ بدء الحرب في سوريا عام 2011، تقول إنها تستهدف "القوات المدعومة من إيران وبينها حزب الله اللبناني وكذلك مواقع للجيش السوري".

كما كثّفت هجماتها منذ بدء الحرب في غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us