سياسة
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غزة.. استشهاد صحفي بغارة للاحتلال يرفع الحصيلة إلى 106 منذ بداية العدوان
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة استشهاد صحفي في غارة للاحتلال على مخيم النّصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط القطاع، ما يرفع عدد الصحفيين الشهداء منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 106.
غزة.. استشهاد صحفي بغارة للاحتلال يرفع الحصيلة إلى 106 منذ بداية العدوان
غزة.. استشهاد صحفي في غارة إسرائيلية ما يرفع الحصيلة إلى 106. / صورة: AA Archive
30 ديسمبر 2023

استشهد صحفي فلسطيني ليلة الجمعة/السبت، في غارة للاحتلال على مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط غزة، ما يرفع عدد الصحفيين القتلى منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 106.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان: "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 106، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة".

وتابع: "هذا الارتفاع جاء بعد ارتقاء الصحفي جبر أبو هدروس، مراسل قناة القدس اليوم الفضائية، إذ قصفت طائرات الاحتلال منزله المأهول في مخيم النصيرات".

وقال مسؤولون حكوميون في أكثر من مرة، إن الاحتلال يتعمد استهداف الصحفيين في إطار سعيه لـ"طمس الحقيقة وقتل الرواية الفلسطينية".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الجمعة 21 ألفاً و507 شهداء و55 ألفاً و915 إصابة معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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