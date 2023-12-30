استشهد صحفي فلسطيني ليلة الجمعة/السبت، في غارة للاحتلال على مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط غزة، ما يرفع عدد الصحفيين القتلى منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 106.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان: "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 106، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة".

وتابع: "هذا الارتفاع جاء بعد ارتقاء الصحفي جبر أبو هدروس، مراسل قناة القدس اليوم الفضائية، إذ قصفت طائرات الاحتلال منزله المأهول في مخيم النصيرات".

وقال مسؤولون حكوميون في أكثر من مرة، إن الاحتلال يتعمد استهداف الصحفيين في إطار سعيه لـ"طمس الحقيقة وقتل الرواية الفلسطينية".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الجمعة 21 ألفاً و507 شهداء و55 ألفاً و915 إصابة معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.