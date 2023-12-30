اقترحت المرشحة الجمهورية المحتملة للرئاسة الأمريكية، نيكي هيلي، توطين سكان غزة في بلدان أخرى بدعوى أنهم "من أنصار حركة حماس".

ودافعت هيلي في مقابلة مع قناة "إي بي سي" الأمريكية الجمعة، عن فكرة توطين الفلسطينيين في بلدان أخرى.

وقالت: "على الفلسطينيين في غزة عبور حدود رفح إلى مصر، ومن هناك يتوجهون إلى الدول المؤيدة لحماس مثل قطر وإيران وتركيا".

ورداً على استفسار القناة الأمريكية عن إمكانية توطين سكان غزة في قطر بينما لا يسعهم العبور إلى مصر مع أطفالهم، زعمت المرشحة: "لماذا لا تقبلهم مصر؟ لأنها لا تعرف من منهم إرهابي ومن منهم ليس كذلك".

وطالبت هيلي العالم بالتحدث مع تركيا وإيران وقطر "لمساعدة الفلسطينيين، بدلاً من انتقاد إسرائيل بسبب هجماتها في غزة".

يشار إلى أن مسؤولين إسرائيليين ردّدوا تصريحات عن تهجير أكثر من مليونَي فلسطيني في غزة إلى صحراء سيناء في مصر.

ولعدة مرات، أعلنت الولايات المتحدة بالإضافة لدول أوروبية وعربية، رفضها التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة إلى الخارج.

وعملت نيكي هيلي ممثلة دائمة لواشنطن لدى الأمم المتحدة لمدة عامين تقريباً في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب.