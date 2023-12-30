تمكنت الاستخبارات التركية من تحييد رمزية ألتيغ، من تسمى مسؤولة الشؤون المالية في تنظيم "PKK/YPG" الإرهابي، شمال شرقي سوريا.

وأوضحت مصادر أمنية، السبت، أن الاستخبارات التركية وبعد مراقبة وتحريات ميدانية، نفّذت "عملية دقيقة" في منطقة القامشلي شمال شرقي سوريا، حيّدت إثرها الإرهابية ألتيغ، الملقبة بـ"فيان".

وأشارت المصادر إلى أن تلك الإرهابية كانت تنشط شمالي سوريا، وتتلقى تعليمات من قيادات رفيعة في التنظيم.

وشدّدت على أن فريقاً خاصاً من الاستخبارات التركية راقب وتابع ألتيغ قبل أن يحيّدها في "عملية دقيقة" بمنطقة القامشلي السورية.

وتبيّن أن "ألتيغ" أشرفت على تنظيم عمليات إرهابية في ولاية مرسين جنوبي تركيا، قبل عام 2016، وخططت لعديد من عمليات التنظيم الإرهابية.

والخميس، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا ماضية بتحصين قواعدها العسكرية الجديدة حتى حلول الربيع المقبل "لتصبح عصيّة على الإرهابيين".

وأضاف أمام لفيف من المختارين (أمناء الأحياء) في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، أنه: "إذا كان الإرهاب بلغ نقطة النهاية داخل حدودنا، فإن أهم سبب في ذلك هو العمليات التي ننفذها في العراق وسوريا".