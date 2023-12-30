سياسة
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كندا تنفي مزاعم إسرائيلية حول دعم "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين
نفى مستشار الاتصالات في الحكومة الكندية جيفري ماكدونالد، ما تداوله إعلام إسرائيلي من أن وزير الهجرة مارك ميلر صرّح خلال زيارته تل أبيب قبل أيام، بدعم أوتاوا "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين إلى بلاده.
كندا تنفي مزاعم إسرائيلية حول دعم "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين
كندا تنفي مزاعم إسرائيلية حول دعم "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين / صورة: AA Archive
30 ديسمبر 2023

نفت كندا ما تداولته وسائل إعلام عبرية من أن وزير الهجرة مارك ميلر صرّح خلال زيارته تل أبيب قبل أيام، بدعم أوتاوا "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين إلى بلاده.

جاء ذلك على لسان جيفري ماكدونالد، مستشار الاتصالات في الحكومة الكندية.

وقال ماكدونالد إن كندا تعمل مع شركائها في المنطقة لإجلاء مواطنيها وحاملي الإقامات الكندية وأفراد عائلاتهم ممن تتوفر لديهم الشروط اللازمة، من قطاع غزة، وتقدم التسهيلات اللازمة بخصوص ذلك.

وأضاف أن كندا ستطلق برنامجاً للهجرة يتيح لسكّان قطاع غزة الذين لديهم أقارب كنديون أن يتقدّموا بطلب للحصول على تأشيرة مؤقتة، على أن تعطي الأولوية لطلباتهم وعمليات تقييمها.

ونفى ماكدونالد صحة ما تداوله الإعلام العبري من أن وزير الهجرة الكندي صرح بدعم بلاده "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين إلى كندا، مؤكداً أن "هذه الأخبار كاذبة ولا صحة لها".

يأتي ذلك بعد ما نشرت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال في اجتماع له مؤخراً مع نواب حزب الليكود في الكنيست (البرلمان)، إن "مشكلتنا هي الدول المستعدة لاستقبال اللاجئين. نعمل على حل هذه المشكلة".

وفي كلمة له خلال الاجتماع، تطرق النائب داني دانون إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، لافتاً إلى أن وزير الهجرة الكندي "تحدث علناً" عن الأمر خلال زيارته تل أبيب.

ودعا نائب الاحتلال إلى تشكيل فريق معني بهجرة الفلسطينيين إلى دول أخرى، ليرد عليه نتنياهو بالقول: "نعمل من أجل هذا".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الجمعة "21 ألفاً و507 شهداء و55 ألفاً و915 إصابة معظمهم أطفال ونساء"، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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