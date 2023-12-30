أحيا عاملون في قطاعَي الصحة والإعلام بالعاصمة البريطانية لندن ذكرى زملائهم الذين استُشهدوا جرّاء الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبدعوة من منظمة عمال الصحة من أجل فلسطين، وشبكة JRN للعاملين في مجال الإعلام، اجتمع عدد من الأطباء والممرضين والصحفيين والإعلاميين أمام مكتب رئاسة الحكومة في لندن.

وشارك في الفاعلية أيضاً أعضاء منظمة نعمود لليهود البريطانيين المناهضين للاحتلال الإسرائيلي.

وبدأت المراسم بتلاوة أسماء الشهداء من مجالَي الصحة والإعلام في غزة، والوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواحهم.

كما حمل المشاركون لافتات كتبوا عليها أسماء الشهداء من عاملي الصحة والإعلام، ووظائفهم.

وفي كلمة خلال الفاعلية قالت إيميلي ستيفينسونز، نيابة عن منظمة نعمود، إنّ الحكومة الإسرائيلية "نظام قومي عرقي عنيف"، وإنّ العنف الذي مارسته على سكان غزة غير مفهوم على الإطلاق.

وأضافت: "لست طبيبة أو صحفية، لكني مجرد إنسان سئم بشكل لا يصدق رؤية نظام عرقي قومي عنيف يفسد الرموز المقدسة لشعبي، ويرتكب أعمال عنف مروعة لا يمكن تصورها على الإطلاق".

بدوره قرأ الطبيب ميناد، أحد المشاركين في الفاعلية، رسالة بعث بها إليه القس منذر إسحاق، رئيس الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في بيت لحم بالضفة الغربية، جاء فيها أن "الوضع في غزة أكثر من رهيب، وأن المنطقة تحولت إلى جحيم على الأرض".

وأوضح أن النظام الصحي في غزة انهار ووصلت أعداد الوَفَيَات إلى مستويات رهيبة.

وفجر السبت، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن عدد الصحفيين الشهداء جراء الهجمات الإسرائيلية على القطاع بلغ 106 أشخاص منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الجمعة "21 ألفاً و507 شهداء و55 ألفاً و915 إصابة معظمهم أطفال ونساء"، كما خلفت دماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.