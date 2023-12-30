سياسة
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"قلق بالغ".. الصحة العالمية تحذّر من تفشّي الأمراض المُعديَة في قطاع غزة
أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها البالغ من تزايد خطر تفشي الأمراض المُعديَة في قطاع غزة.
"قلق بالغ".. الصحة العالمية تحذّر من تفشّي الأمراض المُعديَة في قطاع غزة
"قلق بالغ".. الصحة العالمية تحذّر من تفشّي الأمراض المُعديَة في قطاع غزة. / صورة: AA Archive
30 ديسمبر 2023

أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها البالغ من تزايد خطر تفشي الأمراض المُعديَة في قطاع غزة.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غبرييسوس في تغريدة عبر منصة إكس مساء الجمعة: "مع استمرار أهالي قطاع غزة في النزوح بأعداد كبيرة نحو جنوب القطاع، واضطرار بعض العائلات إلى النزوح أكثر من مرة، واتخاذ كثيرين من منشآت صحية مكتظة ملجأ لهم، نبقى أنا وزملائي في منظمة الصحة العالمية قلقين للغاية حيال تزايد خطر تفشي الأمراض المُعديَة".

وأضاف أنه "منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول حتى منتصف ديسمبر/كانون الأول لا يزال الأهالي في الملاجئ يعانون من أمراض مختلفة".

وأوضح أن "ما يقرب من 180 ألف شخص يعانون من التهابات الجهاز التنفسي العلوي، فضلاً عن وجود 136 ألفاً و400 حالة إسهال، نصفهم من الأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن 5 سنوات، و55400 شخص مصابون بالجرب، و5330 بالجدري، و42700 بالطفح الجلدي، منهم 4722 مصابون بالقوباء، وكذلك 4683 حالة يرقان حاد (أبو صفار)".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الجمعة 21 ألفاً و507 شهداء و55 ألفاً و915 إصابة معظمهم أطفال ونساء، كما خلفت دماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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