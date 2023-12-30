سياسة
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أحدهم مأخوذ من سيارة إسعاف.. حصيلة معتقلي الضفة ترتفع إلى 4860 منذ 7 أكتوبر
ارتفعت حصيلة اعتقالات قوات الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 4860 بعد اعتقال 14 فلسطينيّاً من عدة محافظات، وفق هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.
أحدهم مأخوذ من سيارة إسعاف.. حصيلة معتقلي الضفة ترتفع إلى 4860 منذ 7 أكتوبر
ارتفاع اعتقالات للفلسطينيين بالضفة إلى 4860 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي - أرشيفية / صورة: AA
30 ديسمبر 2023

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (رسمية) ونادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، السبت، إن عدد معتقلي الضفة الغربية ارتفع إلى 4860 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي 14 فلسطينيّاً خلال ساعات من مساء الجمعة حتى صباح السبت.

وأضافت المؤسستان في بيان مشترك: "اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس حتّى صباح اليوم السبت من الضّفة 14 مواطناً على الأقل، بينهم شاب جريح اعتُقل من سيارة الإسعاف مساء أمس (الجمعة)".

وأشارت الهيئة ونادي الأسير إلى أن حصيلة الاعتقالات بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي "ترتفع إلى نحو 4860، وتشمل مَن اعتُقلوا مَن المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومَن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومَن احتُجزوا رهائن".

وذكر البيان أن الاعتقالات الأخيرة تركزت "في مخيم الجلزون بمدينة رام الله، حيث أبقى الاحتلال على اعتقال سبعة مواطنين، بعد عملية تحقيق ميداني مع مجموعة منهم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظتي نابلس (شمال) والخليل (جنوب)".

ووفق الهيئة والنادي "تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة خلال حملات الاعتقال، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير لمنازل المواطنين، ومصادرة المركبات".

وأوضحت الجهتان أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال "تشمل مَن أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو مَن أفرج عنهم سابقاً".

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان على حسابه بمنصة "إكس"، السبت، إنه اعتقل الليلة الماضية "5 مطلوبين فلسطينيين في مخيم الجلزون، وسادساً في مخيم قلنديا شمال القدس".

وأضاف: "منذ بداية الحرب حتى الآن، اعتُقل نحو 2550 مطلوباً في جميع أنحاء منطقة يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية)، نحو 1300 منهم مرتبطون بمنظمة حماس"، وفق قوله.

وحتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قُدِّر عدد الأسرى داخل سجون إسرائيل بنحو 7800، بينهم 2870 معتقلاً إداريّاً.

والاعتقال الإداري قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد إلى 6 أشهر قابلة للتمديد.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كثف الجيش الإسرائيلي مداهماته واقتحاماته لقرى وبلدات الضفة الغربية والقدس، بالتزامن مع حرب مدمرة ومتواصلة ضد قطاع غزة، خلَّفت حتى الجمعة "21 ألفاً و507 شهداء، و55 ألفاً و915 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء"، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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