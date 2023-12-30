لليوم الخامس والثمانين تتواصل الغارات الإسرائيلية المكثفة على أنحاء متفرقة في قطاع غزة، مخلّفة عشرات الشهداء والجرحى، فيما تحاول فصائل المقاومة الفلسطينية التصدّي للقوات الإسرائيلية التي تحاول التوغل داخل القطاع على أكثر من محور.

اشتباكات وسط القطاع

وسط القطاع، يتواصل القصف المدفعي منذ 4 أيام على شرق مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين، ما أدى إلى وقوع عشرات الشهداء والجرحى، واضطرار المواطنين إلى النزوح باتجاه دير البلح.

ونفذت القوات الإسرائيلية حملة اعتقالات واسعة بصفوف الفلسطينيين الذين لم يتمكنوا من الخروج من مخيم البريج، خصوصاً مَن بقي منهم في مراكز الإيواء (المدارس).

وأفاد شهود عيان بأن اشتباكات ضارية اندلعت منذ الليلة الماضية حتى ظهر السبت في مناطق شرق مخيم البريج.

وأضاف الشهود أن الدبابات الإسرائيلية قصفت بكثافة المنطقة وأطلقت قذائف مضيئة في سماء المخيم لكشف تحركات عناصر المقاومة على الأرض.

وفي هذا السياق، قالت "كتائب القسام"، الذراع العسكرية لحركة "حماس"، في بيان، إن مقاتليها "تمكنوا من تدمير ناقلة جند صهيونية بشكل كامل شمال مخيم البريج بقذيفة (الياسين 105)".

كما فجرت "القسام" دبابة إسرائيلية بعبوة ناسفة من نوع "شواظ" شمال البريج، واستهدفت دبابة أخرى بقذيفة "ياسين 105" بالمنطقة ذاتها، وفق بيان آخر.

وفي بيان لاحق، قالت الكتائب إنه بعد عودة مقاتليها من مناطق الاشتباك جنوب مخيم البريج أبلغوا بأنهم "استهدفوا دبابتين وناقلتي جند بقذائف (الياسين 105) وتفجير عبوة (شواظ) في دبابة ثالثة".

من جانبها، قالت ألوية الناصر صلاح الدين، الذراع المسلحة للجان المقاومة الشعبية، إن مقاتليها "خاضوا اشتباكات عنيفة مع جنود العدو في شمال مخيم البريج وحققوا إصابات مباشرة في صفوفهم".

وفي مخيم النصيرات، وسط القطاع أيضاً، قصفت طائرات الاحتلال الحربية عدة منازل، ما أوقع عدداً من الشهداء والجرحى.

كما أفاد الشهود بأن الآليات المدفعية الإسرائيلية قصفت بشكل عنيف محيط شارع صلاح الدين والمناطق المجاورة له شرقي مخيم النصيرات.

وأصيب 3 فلسطينيين من المارة في مخيم المغازي برصاص قناصة الجيش الإسرائيلي، حسبما أفادت مصادر طبية.

وأعلنت مصادر طبية استشهاد 100 فلسطيني، أغلبهم أطفال ونساء، وإصابة أكثر من 150 آخرين بجروح، خلال آخر 24 ساعة، جراء قصف الاحتلال المنطقة الوسطى من قطاع غزة، لا سيما منطقة الزوايدة ومخيمات البريج والنصيرات والمغازي.

معارك في الجنوب

وإلى أقصى جنوب القطاع، شهد شرق معبر رفح قصفاً مدفعيّاً عنيفاً، فيما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية القذائف بشكل كثيف على الشواطئ.

وأفادت مصادر محلية بأن اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات إسرائيلية متوغلة شرق مدينة رفح وعناصر المقاومة الفلسطينية.

وذكرت المصادر أن الاشتباكات وقعت قرب معبر "كرم أبو سالم" التجاري بجانب السياج الحدودي مع إسرائيل وإلى الشرق من معبر رفح، واستخدمت خلالها القوات الإسرائيلية القذائف المدفعية بشكل كثيف.

وفي مدينة خان يونس (جنوب) واصلت القوات الإسرائيلية عملياتها البرية شرق وشمال ووسط المدينة، علاوة عن القصف الجوي الذي نفذته الطائرات الإسرائيلية على عدة منازل في المدينة.

ويتزامن ذلك مع اشتباكات تندلع على فترات متقاربة بين عناصر المقاومة وقوات الجيش شرق ووسط خان يونس.

وقالت "سرايا القدس"، الذراع المسلحة لحركة "الجهاد الإسلامي"، في أحدث بياناتها، إن مقاتليها "خاضوا اشتباكات ضارية مع جنود العدو في محاور التقدم شمال وشرق مدينة خان يونس".

غارات على الشمال

وبمدينة غزة ومحافظة الشمال، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية عشرات الغارات منذ ساعات فجر السبت حتى ما بعد الظهر، استهدفت منازل وشقق سكنية وأراضي فارغة وطرقات، كما أطلقت دبابات الاحتلال عدة قذائف وسط مخيم جباليا، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى بصفوف المدنيين، حسب مصادر طبية فلسطينية.

أما شرقاً، فقد استُشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون بجروح في قصف مدفعي على شارع يافا.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الجمعة 21 ألفاً و672 شهيداً، و56 ألفاً و165 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.