سياسة
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في رسالة إلى أردوغان.. بوتين يؤكد مواصلة التعاون مع تركيا في 2024
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في رسالة تهنئة بحلول العام الجديد بعثها إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان، أن موسكو وأنقرة ستواصلان تعزيز الحوار السياسي والتعاون الثنائي متعدد الجوانب خلال العام المقبل 2024.
في رسالة إلى أردوغان.. بوتين يؤكد مواصلة التعاون مع تركيا في 2024
بوتين لفت في رسالة إلى أردوغان إلى أن روسيا وتركيا ساهمتا في حل صراعات إقليمية / صورة: AA
30 ديسمبر 2023

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن موسكو وأنقرة ستواصلان تعزيز الحوار السياسي والتعاون الثنائي خلال العام المقبل 2024.

وذكر الكرملين في بيان، السبت، أن بوتين أرسل برقيات تهنئة بمناسبة العام الجديد لعدد من رؤساء الدول.

وهنأ بوتين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في رسالته، مؤكداً أنه جرى في الآونة الأخيرة فعل الكثير في سبيل تطوير التعاون متعدد الجوانب بين موسكو وأنقرة.

ولفت في هذا الصدد إلى تنفيذ مشاريع كبرى في مجال الطاقة والبنية التحتية من خلال الجهود المشتركة، موضحاً أن البلدين أسهما أيضاً في حل صراعات إقليمية.

وأكد أنه "في العام المقبل، ستواصل موسكو وأنقرة تطوير التعاون المثمر والحوار السياسي الثنائي في مختلف المجالات لصالح الشعوب الصديقة، من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في القارة الأوراسية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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