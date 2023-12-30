قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن موسكو وأنقرة ستواصلان تعزيز الحوار السياسي والتعاون الثنائي خلال العام المقبل 2024.

وذكر الكرملين في بيان، السبت، أن بوتين أرسل برقيات تهنئة بمناسبة العام الجديد لعدد من رؤساء الدول.

وهنأ بوتين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في رسالته، مؤكداً أنه جرى في الآونة الأخيرة فعل الكثير في سبيل تطوير التعاون متعدد الجوانب بين موسكو وأنقرة.

ولفت في هذا الصدد إلى تنفيذ مشاريع كبرى في مجال الطاقة والبنية التحتية من خلال الجهود المشتركة، موضحاً أن البلدين أسهما أيضاً في حل صراعات إقليمية.

وأكد أنه "في العام المقبل، ستواصل موسكو وأنقرة تطوير التعاون المثمر والحوار السياسي الثنائي في مختلف المجالات لصالح الشعوب الصديقة، من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في القارة الأوراسية".