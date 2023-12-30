سياسة
3 دقيقة قراءة
فرنسا تنوي إخضاع أئمة المساجد المقيمين لسلطتها اعتباراً من 2024
أعلنت فرنسا أن تطبيق قرار وقف استقدام أئمة من دول أخرى سيبدأ اعتباراً من مطلع عام 2024، فيما سيتعين على الأئمة الأجانب في البلاد "تغيير وضعهم"، بينما سيُسمح للجمعيات التي تدير المساجد بتوظيف الأئمة بنفسها على أن تدفع لهم رواتبهم مباشرة.
فرنسا تنوي إخضاع أئمة المساجد المقيمين لسلطتها اعتباراً من 2024
فرنسا تعلن وقف استقدام أئمة أجانب اعتباراً من مطلع 2024 - أرشيفية / صورة: نيويورك تايمز
30 ديسمبر 2023

قررت فرنسا، الجمعة، وقف استقدام أئمة من دول أخرى اعتباراً من مطلع عام 2024، وفق ما أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان في رسالة إلى الدول المعنية بالملف.

وأوضح الوزير، في رسالته، أنه بعد الأول من أبريل/نيسان 2024، لن يتمكن الأئمة الأجانب الذين أوفدتهم دول أخرى من مواصلة الإقامة في فرنسا "بصفتهم تلك".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن مطلع عام 2020 عن رغبته في إنهاء مهام نحو 300 إمام أرسلتهم دول مختلفة كالجزائر وتركيا والمغرب، وغيرها، وزيادة عدد الأئمة المدربين في فرنسا.

وأشار دارمانان إلى ذلك "الإشعار المسبق"، الصادر قبل ثلاث سنوات لمنح المساجد والدول المعنية مهلة كافية، وأكد، الجمعة، أن القرار "سيُطبَّق فعليّاً اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2024".

أما الأئمة الأجانب، الذين ما زالوا في فرنسا، فسيتعين عليهم "تغيير وضعهم"، إذ سيوضع "إطار خاص" اعتباراً من 1 أبريل/نيسان للسماح للجمعيات التي تدير المساجد بتوظيف الأئمة بنفسها على أن تدفع هي لهم رواتبهم مباشرة.

والهدف، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، ليس منع الأئمة الأجانب من الوعظ في فرنسا، بل ضمان عدم حصول أي منهم على رواتب من دولة أجنبية يكونون فيها موظفين حكوميين.

من ناحية أخرى، لا ينطبق القرار على "أئمة رمضان"، فهم مقرئون يصل عددهم إلى 300 يزورون فرنسا خلال شهر الصيام.

في الوقت نفسه، شدد الوزير على الحاجة إلى "نسبة متزايدة" من الأئمة الذين "يتدربون جزئيّاً على الأقل في فرنسا".

ويتطلب ذلك وضع برامج تدريب "تحرص" الدولة على أن "تحترم قوانين ومبادئ الجمهورية الفرنسية".

وإضافة إلى التدريب الديني، تريد الدولة أيضاً دعم حصول الأئمة على تدريب جامعي.

وكان ماكرون أعلن في فبراير/شباط 2020 عزمه التصدي لما سمَّاه "النزعة الانفصالية الإسلامية"، عبر سلسلة إجراءات ضد "التأثيرات الأجنبية" في الإسلام بفرنسا، بدءاً من الأئمة الأجانب ووصولاً إلى تمويل المساجد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us