سياسة
2 دقيقة قراءة
ألطون: سنواصل نضالنا "من أجل الحقيقة وعالم أكثر عدلاً"
أشار فخر الدين ألطون إلى معرض "أحلام ضد الرصاص: معرض أطفال غزة الرسامين"، الذي افتتحته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية بمدينة إسطنبول، ويبرز أعمال رسامين أطفال من غزة، ويسلط الضوء على المأساة الإنسانية في القطاع في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي.
ألطون: سنواصل نضالنا "من أجل الحقيقة وعالم أكثر عدلاً"
ألطون: سنواصل نضالنا "من أجل الحقيقة وعالم أكثر عدلاً" / Others
30 ديسمبر 2023

أكد رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، أن تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان ستواصل النضال من أجل الحقيقة ومن أجل "عالم أكثر عدلاً".

وأشار ألطون، السبت، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" إلى معرض "أحلام ضد الرصاص: معرض أطفال غزة الرسامين"، الذي افتتحته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية بمدينة إسطنبول، ويُبرز أعمال رسامين أطفال من غزة، ويسلط الضوء على المأساة الإنسانية في القطاع في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي.

وقال ألطون: "افتتحنا معرض (أحلام ضد الرصاص: معرض أطفال غزة الرسامين) الذي أعدته دائرة الاتصال، ويضم الآثار التي تركها أطفال غزة، الذين لم يعد معظمهم على قيد الحياة ونشؤوا بين الحياة والموت تحت القمع الإسرائيلي منذ سنوات، ليزوره مواطنونا بتشريف من السيدة الأولى أمينة أردوغان".

وأضاف ألطون: "رغم أن قلوبنا تعتصر ألماً، فإننا حققنا معرضنا الذي يضم 266 عملاً من أعمال أطفال غزة، وقد جرى جمعها لنقول للعالم حقيقة غزة، مع مسؤولية الواجب الذي أخذناه على عاتقنا من أجل الحقيقة".

وتابع رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية: "تحت قيادة رئيسنا، رجب طيب أردوغان، سنواصل نضالنا من أجل الحقيقة، من أجل عالم أكثر عدلاً، من أجل أطفال فلسطين الذين لا يستطيعون أن يكبروا، ومن أجل تحقيق دولة فلسطينية مستقلة ومتكاملة جغرافيّاً على أساس حدود 1967".

ويهدف المعرض الذي سيستمر حتى 29 يناير/كانون الثاني المقبل إلى زيادة وعي المجتمع الدولي من خلال توفير منبر فني يعكس المشاعر والظروف الصعبة للأطفال، الذين عاشوا تحت وطأة العدوان والهجمات الإسرائيلية في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us