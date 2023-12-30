أكد رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، أن تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان ستواصل النضال من أجل الحقيقة ومن أجل "عالم أكثر عدلاً".

وأشار ألطون، السبت، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" إلى معرض "أحلام ضد الرصاص: معرض أطفال غزة الرسامين"، الذي افتتحته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية بمدينة إسطنبول، ويُبرز أعمال رسامين أطفال من غزة، ويسلط الضوء على المأساة الإنسانية في القطاع في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي.

وقال ألطون: "افتتحنا معرض (أحلام ضد الرصاص: معرض أطفال غزة الرسامين) الذي أعدته دائرة الاتصال، ويضم الآثار التي تركها أطفال غزة، الذين لم يعد معظمهم على قيد الحياة ونشؤوا بين الحياة والموت تحت القمع الإسرائيلي منذ سنوات، ليزوره مواطنونا بتشريف من السيدة الأولى أمينة أردوغان".

وأضاف ألطون: "رغم أن قلوبنا تعتصر ألماً، فإننا حققنا معرضنا الذي يضم 266 عملاً من أعمال أطفال غزة، وقد جرى جمعها لنقول للعالم حقيقة غزة، مع مسؤولية الواجب الذي أخذناه على عاتقنا من أجل الحقيقة".

وتابع رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية: "تحت قيادة رئيسنا، رجب طيب أردوغان، سنواصل نضالنا من أجل الحقيقة، من أجل عالم أكثر عدلاً، من أجل أطفال فلسطين الذين لا يستطيعون أن يكبروا، ومن أجل تحقيق دولة فلسطينية مستقلة ومتكاملة جغرافيّاً على أساس حدود 1967".

ويهدف المعرض الذي سيستمر حتى 29 يناير/كانون الثاني المقبل إلى زيادة وعي المجتمع الدولي من خلال توفير منبر فني يعكس المشاعر والظروف الصعبة للأطفال، الذين عاشوا تحت وطأة العدوان والهجمات الإسرائيلية في غزة.