رفعت شركة ماكدونالدز، فرع ماليزيا، دعوى قضائية ضد مجموعة مؤيدة لفلسطين، مطالبة بتعويض قدره 1.3 مليون دولار.

وكانت المجموعة دعت إلى حملة مقاطعة للشركات التي تدعم إسرائيل.

وقالت ماكدونالدز، في بيان أمس الجمعة، إن الدعوى المرفوعة ضد الحركة الماليزية الداعية للمقاطعة، تهدف إلى حماية "حقوقنا ومصالحنا وفق القانون"، مؤكدة أنها لا تدعم العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأوضحت الشركة في بيانها: "نتفهم ونحترم فكرة أن المقاطعة هي قرار فردي، لكننا نعتقد أنه يجب أن تستند إلى حقائق لا ادعاءات كاذبة".

وطالبت ماكدونالدز بتعويض قدره 6 ملايين رينغيت ماليزي (1.3 مليون دولار) بسبب ما وصفته بـ"التشهير".

من جهتها، قالت حركة المقاطعة الماليزية في منشور على منصة "إكس" الجمعة: "ننفي بشكل قاطع ما وُصف بالتشهير".

وتدعو حملة المقاطعة الدولية، التي تمثل الحركة الماليزية جزءاً منها، لاتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية ضد إسرائيل بسبب عدوانها على الشعب الفلسطيني.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الجمعة 21 ألفاً و672 شهيداً، و56 ألفاً و165 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.