قطع وزير التركي هاكان فيدان ما يعادل 5 جولات حول العالم في عام 2023، زار خلالها 25 بلداً 36 مرة، وعقد 136 لقاءً مع 72 من نظرائه من شتى دول العالم.

ومنذ توليه حقيبة الخارجية في 4 يونيو/حزيران الماضي، بدأ فيدان مسيرته الدبلوماسية بصورة مكثفة، تماشياً مع الرؤية الدبلوماسية لتركيا.

ووفقاً لمصادر دبلوماسية، قطع فيدان في أول 7 أشهر ما مجموعه 212 ألفاً و950 كلم في زياراته الخارجية لعقد لقاءات دبلوماسية، ليجري بذلك ما يعادل أكثر من 5 جولات حول العالم.

والتقى فيدان، خلال زياراته تلك 72 من نظرائه من مختلف الدول عبر 136 لقاءٍ بدءاً من الولايات المتحدة إلى لوكسمبورغ، ومن بروناي إلى تشيلي، ومن الدنمارك إلى فيتنام.

وكما جرت العادة في الجمهورية التركية، كانت أول زيارة خارجية لفيدان في منصبه الجديد إلى جمهورية شمال قبرص التركية وأذربيجان، برفقة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وفي إطار مساعيه لتعزيز علاقات تركيا الثنائية مع العالم الخارجي في جميع المجالات ونهج السياسة الخارجية النشط، أجرى فيدان ما مجموعه 36 زيارة إلى 25 دولة وهو وزير للخارجية.

وزار فيدان، خلال هذه الفترة كلّاً من أذربيجان والولايات المتحدة ثلاث مرات، ومرتين لكل من ومصر والسعودية وإيطاليا والمملكة المتحدة وبلجيكا وإيران وكازاخستان، بينما زار مرة واحدة كلّاً من العراق وقطر ولبنان والإمارات العربية المتحدة والجبل الأسود وإندونيسيا وماليزيا والمجر وأوكرانيا وروسيا وتركمانستان وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وكندا والنرويج.

ومَثَّل فيدان تركيا في عدد من القمم والمؤتمرات الدولية، منها قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو"، واجتماع المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي، واللجنة التنفيذية لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، وقمة القاهرة للسلام، ومجلس وزراء خارجية منظمة الدول التركية.

كما رافق وزير الخارجية التركي، الرئيس أردوغان، في 17 زيارة خارجية، بينها قمة قادة الناتو في عاصمة ليتوانيا، فيلنيوس، وقمة قادة مجموعة العشرين الثامنة عشرة في العاصمة الهندية، نيودلهي، والجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، والقمة العالمية للعمل المُناخي في دبي.

وكان فيدان ضمن الوفد المرافق للرئيس أردوغان في جميع زياراته الخارجية تقريباً.

وخصص وزير الخارجية جزءاً كبيراً من مساعيه الدبلوماسية مؤخراً لوقف الحرب في غزة وضمان السلام الدائم.

وخلال زياراته في هذا الخصوص، أكد فيدان أهمية إعلان وقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني المحاصَر، فضلًا عن دعم حل الدولتين في اجتماعاته الثنائية.

كما لفت الانتباه إلى المبادرات الدولية التي نفذها مع نظرائه أعضاء مجموعة الاتصال، التي شكلتها منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، لوقف الهجمات الإسرائيلية على غزة.

وزار فيدان، برفقة مجموعة الاتصال، عواصم بريطانيا وفرنسا وأمريكا والنرويج والكندية.

واستقبل فيدان في تركيا نظراءه من 22 بلداً في تواريخ مختلفة، بينهم وزراء خارجية أمريكا وقطر والصين وبريطانيا.