لا شك أن إحدى أبرز السمات التي طبعت عام 2023، هو انتشار استخدامات الذكاء الاصطناعي في أكثر من مجال وقطاع، وتمكنت شركات التكنولوجيا من استقطاب 50 مليار دولار من الاستثمارات في هذا العام، بنمو فاق 70 بالمئة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة.

بل إن تقريراً لشركة الاستشارات الإدارية "ماكينزي" توقع أن يضيف "الذكاء الاصطناعي التوليدي" ما يتراوح بين 2.6 تريليون و4.4 تريليون دولار للاقتصاد العالمي سنويّاً.

وهذا النمو المتسارع لشركات الذكاء الاصطناعي يؤكد أن العالم مقبل على ثورة في استخدامات "الذكاء الاصطناعي التوليدي"، بل إنه دخل فعلاً وبخطى متسارعة هذا المجال، إذ لا يكاد يخلو قطاع لا يستفيد إلا من خصائص "الذكاء الاصطناعي".

فمن قطاعات التعليم إلى الصحة والبيئة والإعلام إلى القطاعات العسكرية والأمنية، ناهيك بالقطاعات الاقتصادية، مثل النقل والتصنيع والزراعة.

ورغم خصائص الذكاء الاصطناعي المميزة، التي من شأنها جعل حياة الناس أكثر يسراً، فقد أثيرت عدة علامات استفهام حول استخداماته مثيرة للجدل، خصوصاً ما يتعلق بالمسائل العسكرية والأمنية، فضلاً عن المساس بالحياة الشخصية للأفراد، ما جعل التركيز يتزايد حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي و"الاستخدام المسؤول والشفاف والمساءلة في تطبيقاته".

وتجلت أبرز استخدامات الذكاء الصناعي في عام 2023 في القطاعات العسكرية والتعليمية والبيئية.

حرب غزة.. ميدان تجارب

حوّلت إسرائيل قطاع غزة إلى ميدان تجارب لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في الحرب، إذ ضاعفت عدد الأهداف التي ضربتها في القطاع بفضل استخدام الذكاء الاصطناعي.

فوفق الباحثة الفلسطينية العاملة في مجال أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، نور نعيم، فإن "إسرائيل ضربت 15 ألف هدف باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي المسماة غوسبيل، في أول 35 يوماً من الهجمات".

وأشارت نعيم إلى أن "هذا الرقم أعلى بكثير من عدد الأهداف التي ضُربت في العمليات السابقة بالمنطقة، فقد تمكنت إسرائيل من ضرب ما يقرب من 6 آلاف هدف خلال الصراع الذي استمر 51 يوماً في 2014".

لكن أخطر ما تحدثت عنه المختصة في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، برنامج تحديد الأهداف التلقائي "غوسبيل"، الذي استُخدم لأول مرة في غزة، وقالت إنه "يمتلك القدرة على اتخاذ القرار، ويتمتع بخاصية القتل والتدمير بغض النظر عن عدد الأهداف، وبالتالي فإن عدد الضحايا له يمكن أن يتراوح بين صفر ومليون".

أي إن الذكاء الاصطناعي بإمكانه التسبب في مضاعفة عدد ضحايا الحروب، وجعلها أكثر مأساوية للشعوب وللإنسانية، وهذه إحدى سلبيات استخدامه، خصوصاً إذا وقع في أيدي طرف يمارس "الإبادة الجماعية" ولا يخضع لأي رادع قانوني أو أخلاقي.

وعلى الصعيد الأمني والاستخباراتي، تشتعل حرب من نوع آخر بين المخابرات الأمريكية ووزارة أمن الدولة الصينية، ميدانها التنافس على استخدام وتطوير الذكاء الاصطناعي لأغراض تجسسية.

كما تبذل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، حسب الباحثة، جهوداً لمواجهة التحدي الصيني، من خلال العمل على "جمع البيانات عن الشركات الصينية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية وغيرها من التقنيات المتقدمة".

ثورة في التعليم

لا شك أن قطاع التعليم كان من بين أكثر القطاعات استفادة من الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع، حسب مراقبين، أن يشهد في الأعوام القليلة القادمة ثورة في استخدامات تطبيقاته على نطاق واسع، خصوصاً في المدارس الدولية والجامعات.

إذ من المرتقب أن يسهم الذكاء الاصطناعي في تحسين مستوى التعليم، تحديداً في الدول العربية، التي تواجه تحديات في إصلاح منظومتها التربوية.

وفي هذا الصدد يسمح الذكاء الاصطناعي بتعزيز طرق التدريس، وتقييم التلاميذ والطلبة وإرشادهم وتوجيهم، وتحليل التعلُّم، بل وحتى تطوير المناهج الدراسية.

كما يمكن تخصيص دروس لكل طالب حسب مستواه، على مدار ساعات اليوم وأيام الأسبوع.

بيئة أكثر أماناً

ومن شأن الذكاء الاصطناعي أن يسهم في تقديم خدمات جليلة للبيئة، وأن يقلص التلوث البيئي، وحجم الحرائق، ما سيساعد على إنقاذ كثير من الأرواح.

وعلى سبيل المثال، طوّر فريق بحثي من جامعة فاخينينجن الهولندية نموذجاً جديداً للذكاء الاصطناعي يستخدم صور الأقمار الصناعية للتعرف على المواد البلاستيكية العائمة.

وحسب وسائل إعلام، يتوقع باحثون أن تساعد هذه التقنية في "الكشف عن البلاستيك المنتشر في المحيطات، وإزالته بشكل منهجي، كما سيسهم النظام الجديد في الكشف عن تراكمات القمامة على طول الشواطئ وفي البحار".

وبالنسبة لمكافحة الحرائق، التي تتسبب في خطف كثير من الأرواح سنويّاً، ناهيك بالقضاء على آلاف الهكتارات من الغابات، فإن الذكاء الاصطناعي من شأنه التخفيف من هذه الأضرار.

فالكاميرات المدعومة بالذكاء الصناعي تُجهّز بأجهزة استشعار حرارية تُمكّنها من رصد النقاط الساخنة المرتبطة بالحرائق، بفضل أنظمة التعلم الآلي، ويمكن للذكاء الصناعي تحليل البيانات الحرارية وتحديد أماكن اندلاع الحرائق حتى في الظروف المناخية الصعبة، وفق وسائل إعلام.

وقد شكَّل عام 2023 بداية انتشار واسع لأنظمة الذكاء الاصطناعي، التي من المتوقع أن تتطور بسرعة، لتصبح قابلة للاستخدام في مختلف القطاعات والمجالات، ما من شأنه تغيير نمط حياة البشر في مختلف النواحي.