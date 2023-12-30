سياسة
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أردوغان: نتمنى للرياضة التركية أن تُذكر بالإنجازات لا بالسجالات
أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، عن تمنيه أن تُذكر الرياضة التركية، لا سيما كرة القدم، بالإنجازات وليس بالسجالات.
أردوغان: نتمنى للرياضة التركية أن تُذكر بالإنجازات لا بالسجالات
أردوغان: نتمنى للرياضة التركية أن تُذكر بالإنجازات لا بالسجالات / صورة: AA
30 ديسمبر 2023

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، عن تمنيه أن تُذكر الرياضة التركية، لا سيما كرة القدم، بالإنجازات وليس بالسجالات.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال فعالية ثقافية بإسطنبول تعليقاً على تأجيل مباراة كأس السوبر التركي بين غلطة سراي وفنربهتشة، في السعودية.

وقال الرئيس أردوغان: "نتمنى أن تُذكر الرياضة التركية، لا سيما كرة القدم، بالإنجازات وليس بالسجالات".

وأشار إلى أن تحويل الرياضة إلى أداة للمنافسة السياسية اليومية، مهما كان السبب، أمر خاطئ ولا يعود بالفائدة على الرياضة التركية.

وتابع: "لم ولن نتردد في اتخاذ أي خطوة يتعين اتخاذها". ووصف أردوغان تصريحات أحزاب المعارضة التركية في هذا الصدد منذ الليلة الماضية بأنها "أمثلة جديدة على سياسة الاستغلال".

ولفت إلى أن المعارضة لا تظهر للعلن في أي قضية تصب في مصلحة الوطن والشعب والديمقراطية التركية.

ودعا جميع الأندية التركية إلى أن تتبنَّى بإخلاص رُوح اللعب النظيف التي تمثل السلام والتضامن والتعاون في الرياضة.

والجمعة، أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم تأجيل مباراة كأس السوبر التركي بين غلطة سراي وفنربهتشة، التي كانت مقررة في السعودية، إلى موعد لاحق بسبب مشكلات تنظيمية.

وذكر بيان صادر عن الاتحاد أن قرار تأجيل المباراة إلى موعد لاحق جاء باتفاق مشترك بين الاتحاد وناديي غلطة سراي وفنربهتشة، بسبب مشكلات تنظيمية.

وأعرب البيان عن شكره الاتحاد السعودي لكرة القدم، والمؤسسات والمنظمات ذات الصلة في البلد المضيف، على الجهود التي بذلتها لتنظيم كأس السوبر التركي على أرض المملكة.

ولفت إلى أن تنظيم نهائي كأس السوبر خارج تركيا جاء بهدف الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس جمهورية تركيا، وكذا الاتحاد التركي لكرة القدم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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