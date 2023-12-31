منح مجلس الحرب الإسرائيلي، مساء السبت، الضوء الأخضر لجهاز الاستخبارات الخارجية (موساد)، للمضي قُدماً في الاقتراح القطري لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين بقطاع غزة.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) أن الاقتراح القطري يتضمن "إطلاق سراح عشرات الأسرى الإسرائيليين في غزة، مقابل وقف إطلاق النار لأسابيع".

وزعمت الهيئة أن "القطريين يقولون إنّ حماس لم تعد تطالب بوقف الحرب، من أجل المضي قدماً في الصفقة"، كاشفةً أن "الاتصالات مع القطريين بشأنّ الصفقة متقدمة جداً".

ورجحت أن يجتمع مجلس الحرب الأحد، لبحث صفقة الأسرى ومسألة "اليوم التالي (للحرب) في غزة".

وبناء على طلب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ستناقش الحكومة الإسرائيلية أيضاً "مسألة السيطرة على غزة بعد الحرب".

ونقلت هيئة البث عن مسؤول مطلع، أن "النقاش يركّز على صفقة تبادل إنسانية، لكن الثمن الذي سيتعين على إسرائيل دفعه خلال وقف إطلاق النار والإفراج عن أسرى فلسطينيين سيكون (أثقل)".

وخلال الأسبوع الماضي، تداولت وسائل إعلام عبرية مناقشة الحكومة الإسرائيلية مقترحاً قطرياً بشأن صفقة بين تل أبيب وحركة حماس، تتضمن الإفراج عن عشرات الأسرى مقابل وقف كامل لإطلاق النار لعدة أسابيع.

وتشترط حركة حماس، وقف إطلاق نار شامل في غزة للبدء بمفاوضات تبادل أسرى.

وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق من مساء السبت، مؤتمراً صحفياً دون الوزيرين يوآف غالانت وبيني غانتس، اللذين رفضا المشاركة في المؤتمر.

ووفق إحصاءات إسرائيلية، احتجزت حركة حماس نحو 239 شخصاً خلال عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بادلت عشرات منهم خلال هدنة إنسانية استمرت 7 أيام حتى 1 ديسمبر/كانون الأول الجاري مع إسرائيل التي تحتجز في سجونها 7800 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.

وخلّف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حتى السبت، 21 ألفاً و672 شهيداً و56 ألفاً و165 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً للسلطات في القطاع والأمم المتحدة.