اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ليل السبت / الأحد، مناطق عدة في الضفة الغربية المحتلة، أبرزها مخيمي نور شمس بمدينة طولكرم والفوار بالخليل، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين وسقوط إصابات.

وفي وقت متأخر من مساء السبت، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم نور شمس شرقي مدينة طولكرم، للمرة الرابعة خلال أسبوعين، واندلعت اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين وسمعت انفجارات عنيفة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بإصابة مواطنًَين إثر قصف طائرات الاحتلال المسيرة موقعَين في مخيم نور شمس.

وأوضحت وفا أن طواقم الاسعاف التابعة للهلال الأحمر حملت المواطنَين اللذين أصيبا بشظايا صواريخ المسيرات، دون التمكن من نقلهما إلى المستشفيات بسبب محاصرة قوات الاحتلال لها.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين بعد مداهمة منازلهم، طالت عشرات منهم، تركزت في حارة المحجر، كما احتجزت المعتقلين في أحد المنازل وأجرت معهم تحقيقات ميدانية بعد تكبيل أياديهم.

وتمركزت آليات الاحتلال على مدخل مخيم طولكرم الرئيسي، وسط إطلاق الأعيرة النارية والقنابل الضوئية، وفرضت حصاراً مشدداً على المخيم، ونشرت قناصتها فوق أسطح البنايات العالية ومنازل المواطنين.

كما تمركزت آليات الاحتلال في محيط مستشفيي الإسراء التخصصي في الحي الغربي للمدينة، والشهيد ثابت ثابت الحكومي، وميدان جمال عبد الناصر وسط طولكرم، وشارع خضوري غربها.

ويشهد مخيم نور شمس مواجهات دامية مع قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أدت إلى استشهاد 24 فلسطينياً.

وأفادت وفا بأن قوات الاحتلال داهمت بلدتي عزون، وكفر قدوم شرق قلقيلية فجر الأحد، واقتحمت عدداً من المنازل وسط عمليات إطلاق نار، واعتقلت عدداً من المواطنين.

ففي بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، اقتمحت قوات الاحتلال عدداً من منازل المواطنين، من بينها منزل أحد "المطارَدين"، وجرى اعتقال والده للضغط عليه من أجل تسليم نفسه.

وفي بلدة عزون، أطلقت القوات الرصاص الحي بشكل عشوائي إثر مواجهات اندلعت مع مجموعات من الشبان خلال مداهمتها البلدة واقتحامها لعدد من المنازل.

وفجر الأحد، اقتحمت قوات الاحتلال بأعداد كبيرة من الجنود والآليات مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل، واعتلت فرق القناصة أسطح مبانٍ مطلة على المخيم، قبل أن تنسحب من المنطقة بعد اقتحامها منزل الشهيد عمار أبو حسين وعدداً من المنازل المجاورة.

ومنذ أسابيع ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي حملات اقتحام يومية للقرى والبلدات في أنحاء الضفة الغربية، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق نار وقنابل غاز على الفلسطينيين.

وتصاعدت الاقتحامات على وقع حرب مدمرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي خلفت حتى اليوم 21 ألفاً و672 شهيداً و56 ألفاً و165 مصاباً -معظمهم من النساء والأطفال- بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.