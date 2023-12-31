قال النائب عن حزب فرنسا الأبية توماس بورتس السبت، إن المسؤولين الإسرائيليين يرتكبون "إبادة جماعية" في غزة، وطالب حكومة بلاده بفرض عقوبات على إسرائيل.

وعبر حسابه على منصة إكس، شارك النائب خبراً يتضمن تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال فيها الأخير: "رفضت الرضوخ للضغوط الدولية التي تطالب بوقف الحرب قبل أن نحقق أهدافنا".

وقال النائب الفرنسي: "هذا المتعصب اليميني المتطرف (نتنياهو)، المدمن على كراهية فلسطين، يجب أن يصبح غير قادر على إيذاء الآخرين".

وأكّد على أنه يتعيّن على فرنسا أن تبدأ على الفور إجراءات فرض عقوبات ضد إسرائيل.

كما انتقد النائب الفرنسي، وجود السفير الإسرائيلي لدى بلاده، وقال: "هؤلاء الأشخاص (المسؤولون الإسرائيليون) يرتكبون إبادة جماعية، ولا يمكننا أن نشاهد ذلك بصمت".

"تخلوا عن بايدن"

أطلقت منظمات مدنية إسلامية أمريكية السبت، حملة بعنوان "تخلّوا عن بايدن" في جميع أنحاء البلاد، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك تعبيراً عن استيائها من الدعم "اللامحدود" الذي يبديه الرئيس الأمريكي جو بايدن، للهجمات الإسرائيلية على غزة.

فمع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية لعام 2024، تتواصل ردود الفعل من المنظمات الإسلامية ضد إدارة بايدن، بسبب دعمها لإسرائيل.

وفي اليوم الأخير من مؤتمر "MAS-ISNA"، أحد أكبر التجمعات السنوية للمنظمات الإسلامية في أنحاء الولايات المتحدة، عُقد مؤتمر صحفي مشترك في مدينة شيكاغو (شمال شرق).

وفي الفعالية، أعلن بعض المنظمات الإسلامية تحويل الجهود التي سبق وأن أطلقوها في بعض الولايات، إلى حملة جديدة في جميع أنحاء البلاد.

وفي حملتها التي حملت عنوان "تخلّوا عن بايدن"، استهدفت المنظمات الإسلامية الرئيس الأمريكي بسبب دعمه للهجمات الإسرائيلية على غزة.

وطالبت المسلمين الأمريكيين بعدم التصويت لبايدن، في الانتخابات الرئاسية المنتظر إجراؤها في 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

المنظمات التي شجعت الحملات ضد بايدن، خاصة في "الولايات المتأرجحة" التي ستحدد مصير الانتخابات، اتهمت الرئيس الأمريكي بـ"التواطؤ في الإبادة الجماعية بغزة".

وقال ممثل مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) عن ولاية مينيسوتا، جيلاني حسين، إنهم يدعون بايدن، إلى أن يكون "متسقاً" فيما يتعلق بغزة.

كما انتقد ممثلو المنظمات الإسلامية الأخرى الذين حضروا الاجتماع إدارة بايدن، على خلفية سياساتها تجاه غزة، ودعوا المسلمين الأمريكيين لعدم التصويت له.

وأظهرت دراسة لمركز بيو للأبحاث، بشأن انتخابات 2020، أن نحو 60% من المسلمين الأمريكيين الذي شاركوا في التصويت منحوا أصواتهم لبايدن.

وخلّف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حتى السبت، 21 ألفاً و672 شهيداً و56 ألفاً و165 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً للسلطات في القطاع والأمم المتحدة.