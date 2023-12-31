سياسة
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آلاف يتظاهرون بتل أبيب لوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين في غزة
تظاهر آلاف الإسرائيليين في مدينة تل أبيب، لمطالبة حكومتهم بالإفراج عن الأسرى المحتجزين في قطاع غزة. ويتظاهر الإسرائيليون أسبوعياً، للضغط على الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، للإسراع بالإفراج عن الأسرى المحتجزين في قطاع غزة.
آلاف يتظاهرون بتل أبيب لوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين في غزة
للضغط على نتنياهو.. الآلاف يتظاهرون بتل أبيب للإفراج عن المحتجزين في غزة. / صورة: AP
31 ديسمبر 2023

تظاهر آلاف الإسرائيليين السبت، في مدينة تل أبيب (وسط)، لمطالبة حكومتهم بالإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية (خاصة) إن "آلاف الإسرائيليين، بينهم أهالي المحتجزين، تظاهروا وسط مدينة تل أبيب للمطالبة بالإفراج عن الأسرى في القطاع".

وطالب المتظاهرون بوقف فوري لإطلاق النار، للإفراج عن كل الأسرى الإسرائيليين المحتجزين بغزة.

ويتظاهر الإسرائيليون أسبوعياً في تل أبيب، للضغط على الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، للإسراع بالإفراج عن الأسرى المحتجزين في قطاع غزة.

وفاجأت "حماس" إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بهجوم واسع النطاق على مستوطنات غلاف غزة، أسفر عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي وأسر العشرات.

ووفق جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن "170 ضابطاً وجندياً قتلوا في غزة منذ بدء العملية البرية في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فيما بلغ المجموع الكلي للقتلى منذ 7 من ذات الشهر 504 ضباط وجنود".

وخلّف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حتى السبت، 21 ألفاً و672 شهيداً و56 ألفاً و165 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً للسلطات في القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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