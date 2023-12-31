سياسة
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واشنطن تعلن إسقاط صاروخَين أطلقهما الحوثيون تجاه سفينة حاويات
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إسقاط صاروخَين أطلقا نحو سفينة حاويات في جنوب البحر الأحمر من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، فيما دعا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى تحرك جماعي ضد هجماتهم على سفن البحر الأحمر.
واشنطن تعلن إسقاط صاروخَين أطلقهما الحوثيون تجاه سفينة حاويات
إطلاق صاروخَين من مناطق الحوثيين تجاه سفينة حاويات.. وأمريكا تدعو لتحرك جماعي / صورة: Reuters
31 ديسمبر 2023

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إسقاط صاروخَين أُطلقا نحو سفينة حاويات في جنوب البحر الأحمر من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وأوضحت القيادة في منشور على موقع إكس أن سفينة حاويات ترفع علم سنغافورة وتملكها وتديرها الدنمارك أبلغت عن إصابتها بصاروخ وطلبت المساعدة، فيما استجابت المدمرة الأمريكية جريفلي والمدمرة لابون لطلب السفينة.

وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أنه في أثناء الرد على الهجوم، أسقطت المدمرة جريفلي صاروخَين بالستيَّين مضادَّين للسفن أُطلقا من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وأوضحت القيادة أن السفينة صالحة للإبحار ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

تحرك جماعي ضد هجمات الحوثيين

من جهته، دعا وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى تحرك جماعي ضد "هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر".

وبيّنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن أوستن ناقش في اتصال مع نظيره البريطاني غرانت شابس هجمات الحوثيين المستمرة على الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وأوضحت في بيان أن الوزيرَين شددا على أن هجمات الحوثيين تشكّل مشكلة دولية كبيرة وخطراً على التجارة والنظام العالمي، ويتطلب مواجهتها عملاً جماعياً.

وأدت هجمات يشنها الحوثيون في اليمن على سفن تمر عبر مضيق باب المندب في الطرف الجنوبي للبحر الأحمر إلى تعطيل حركة التجارة العالمية منذ أسابيع.

ويقول الحوثيون إن "الهجمات تأتي رداً على الحرب الإسرائيلية في غزة".

والهجوم هو الثالث والعشرون الذي يشنه الحوثيون على الشحن الدولي منذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني، حسب القيادة المركزية الأمريكية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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