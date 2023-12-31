سياسة
2 دقيقة قراءة
مستشفى إسرائيلي يستقبل 3500 إصابة منذ 7 أكتوبر.. وانتشار عدوى بين الجنود
نقلت صحيفة معاريف العبرية الأحد، عن مدير مستشفى برزيلاي الإسرائيلي قوله إن المستشفى استقبل أكثر من 3500 إصابة لجنود إسرائيليين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كما أفادت مصادر طبية باشتباه إصابة عشرات الجنود بعدوى الليشمانيا الطفيلية في قطاع غزة.
مستشفى إسرائيلي يستقبل 3500 إصابة منذ 7 أكتوبر.. وانتشار عدوى بين الجنود
مستشفى إسرائيلي يستقبل أكثر من 3500 إصابة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي / صورة: Reuters
31 ديسمبر 2023

صرح البرفيسور هزي ليفي، المدير التنفيذي لمستشفى برزيلاي الإسرائيلي لصحيفة معاريف العبرية الأحد، أن المستشفى استقبل أكثر من 3500 إصابة لجنود إسرائيليين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو رقم ضخم لم يشهده المستشفى من قبل.

وقال ليفي إنه "يتذكر أن الفترة بين 7-9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي من أصعب الأحداث التي مرت عليهم خلال خبرتهم، إذ شهدت عديداً من الضحايا".

وأضاف: "أكثر من 400 جريح دخلوا المستشفى خلال هذه الفترة، وبالرغم من أننا نستقبل الآن العديد من الجرحى، فإن بعضها خفيف لحسن الحظ".

وأشار مدير المستشفى إلى استقبالهم جريحين بحالة خطرة للغاية نهاية هذا الأسبوع، مؤكداً أنهم ما زالوا "يقاتلون" ويعملون ما بوسعهم لإبقائهم على قيد الحياة.

وتابع: "لم نشهد من قبل مثل هذه الأرقام الضخمة للجرحى، ولكن الأصعب من ذلك كان في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لا من ناحية تدفق الضحايا ولا شدة الهجوم فحسب، وإنما في العبء النفسي أيضاً، إنه يوم شهدنا فيه وصول أكثر من 370 جريحاً على الأقل في اليوم.. لا أعتقد أن أحداً شهد مثل هذا الحدث من قبل".

في سياق متصل، نقلت صحيفة معاريف عن مصادر طبية قولها إنها تشتبه بإصابة عشرات الجنود الإسرائيليين بعدوى الليشمانيا الطفيلية في قطاع غزة.

وأضافت أن عيادات الأمراض الجلدية في مستشفيات إسرائيلية تجري فحوصاً مخبرية لعشرات الجنود.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us