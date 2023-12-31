صرح البرفيسور هزي ليفي، المدير التنفيذي لمستشفى برزيلاي الإسرائيلي لصحيفة معاريف العبرية الأحد، أن المستشفى استقبل أكثر من 3500 إصابة لجنود إسرائيليين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو رقم ضخم لم يشهده المستشفى من قبل.

وقال ليفي إنه "يتذكر أن الفترة بين 7-9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي من أصعب الأحداث التي مرت عليهم خلال خبرتهم، إذ شهدت عديداً من الضحايا".

وأضاف: "أكثر من 400 جريح دخلوا المستشفى خلال هذه الفترة، وبالرغم من أننا نستقبل الآن العديد من الجرحى، فإن بعضها خفيف لحسن الحظ".

وأشار مدير المستشفى إلى استقبالهم جريحين بحالة خطرة للغاية نهاية هذا الأسبوع، مؤكداً أنهم ما زالوا "يقاتلون" ويعملون ما بوسعهم لإبقائهم على قيد الحياة.

وتابع: "لم نشهد من قبل مثل هذه الأرقام الضخمة للجرحى، ولكن الأصعب من ذلك كان في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لا من ناحية تدفق الضحايا ولا شدة الهجوم فحسب، وإنما في العبء النفسي أيضاً، إنه يوم شهدنا فيه وصول أكثر من 370 جريحاً على الأقل في اليوم.. لا أعتقد أن أحداً شهد مثل هذا الحدث من قبل".

في سياق متصل، نقلت صحيفة معاريف عن مصادر طبية قولها إنها تشتبه بإصابة عشرات الجنود الإسرائيليين بعدوى الليشمانيا الطفيلية في قطاع غزة.

وأضافت أن عيادات الأمراض الجلدية في مستشفيات إسرائيلية تجري فحوصاً مخبرية لعشرات الجنود.