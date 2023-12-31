دعا وزير المالية في الحكومة الإسرائيلية، بتسلئيل سموتريتش السبت، إلى تشجيع هجرة سكان قطاع غزة، وإيجاد بلدان ترغب في استقبالهم.

وقال سموتريتش، في مقابلة مع قناة (12) العبرية الخاصة: "لن تكون غزة مرتعاً لمليوني شخص يريدون تدمير دولة إسرائيل، نريد أن نشجع الهجرة الطوعية".

وتابع الوزير اليميني الذي يتزعم حزب "البيت اليهودي" المتطرف: "يتعيّن علينا أن نجد البلدان التي ترغب في استقبال سكّان غزة، وينبغي أن يكون ذلك من خلال دولة إسرائيل".

وعبر عن رفضه بأنّ تستلم السلطة الفلسطينية زمام الأمور في قطاع غزة، قائلا: "سيحكمون هناك تماماً مثلما تحكم حماس".

وأعرب عن تأييده إحداث تغيير كامل للواقع في غزة، وذلك من خلال إجراء نقاش حول الاستيطان هناك.

وقال: "سيتعين علينا أن نحكم هناك لفترة طويلة، علينا أن نعود إلى غزة"، في إشارة إلى تأييده إعادة الاستيطان في القطاع.

وانسحبت إسرائيل من قطاع غزة عام 2005، وأخلت 21 مستوطنة ضمن "خطة فك الارتباط الأحادية"، التي طبقها رئيس الوزراء السابق أرييل شارون.

وخلّف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حتى السبت، 21 ألفاً و672 شهيداً و56 ألفاً و165 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً للسلطات في القطاع والأمم المتحدة.