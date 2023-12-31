وصفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بما حدث في ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية (1939- 1945).

وأشارت الصحيفة في تقرير إلى خروج معظم مستشفيات غزة الـ36 عن الخدمة، "ولم يبقَ سوى 8 مراكز صحية تقدم خدماتها للسكان".

وشددت على أن كنائس من العصر البيزنطي ومساجد تاريخية ومصانع ومبانيَ ومدارس وفنادق ومراكز تسوق ومصادر الكهرباء والمياه "تعرضت لأضرار لا يمكن إصلاحها بغزة".

كما أوضحت أن نحو من 85% من سكان غزة (2.3 مليون) اضطروا إلى مغادرة منازلهم، وأن أكثر من 21 ألف شخص في القطاع استُشهدوا جراء العدوان الإسرائيلي.

ووصفت وول ستريت جورنال ما يتعرض له قطاع غزة بموقف مماثل للدمار الذي شهدته ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية.

ونقلت الصحيفة عن روبرت بيب أستاذ العلوم السياسية في جامعة شيكاغو، مؤلف كتاب عن تاريخ القصف الجوي، قوله إن "غزة ستدخل التاريخ مع مدينة دريسدن (الألمانية) وغيرها من المدن الشهيرة التي تعرضت للقصف خلال الحرب العالمية الثانية".

كما أفاد تقرير للبنك الدولي نُشر في 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري بأن "77% من المرافق الصحية، و72% من المباني العامة والمناطق مثل المتنزهات والمحاكم والمكتبات، و68% من البنية التحتية للاتصالات، وكامل المنطقة الصناعية تقريباً، دُمرت كذلك جراء العدوان الإسرائيلي".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة ألقت 3 آلاف و678 قنبلة على العراق بين عامَي 2004 و2010، فيما ألقت إسرائيل ما يقارب 29 ألف قنبلة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول".

من جهتها ذكرت كارولين ساندز الخبيرة في عمليات إعادة التطوير ما بعد الصراعات لدى جامعة كينغستون في لندن أن "إعادة إعمار غزة قد يستغرق عقوداً في أفضل السيناريوهات"، حسب الصحيفة الأمريكية.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حتى السبت 21 ألفاً و822 شهيداً و56 ألفاً و451 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، كما خلفت دماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.