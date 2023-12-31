سياسة
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نجاح أسطوري.. وزير الدفاع التركي يشيد بجهود الجيش في مكافحة الإرهاب في 2023
أشاد وزير الدفاع التركي يشار غولر، بالنجاح الأسطوري الذي حققه الجنود الأتراك في مكافحة الإرهاب خلال 2023، الذي قضى على قدرة تنظيم "PKK" الإرهابي لإحراز أي تقدم.
نجاح أسطوري.. وزير الدفاع التركي يشيد بجهود الجيش في مكافحة الإرهاب في 2023
نجاح أسطوري.. وزير الدفاع التركي يشيد بجهود الجيش في مكافحة الإرهاب في 2023. / صورة: AA
31 ديسمبر 2023

قال وزير الدفاع التركي يشار غولر، إن النجاح الأسطوري الذي حققه الجنود الأتراك في مكافحة الإرهاب، خلال 2023 قضى على قدرة تنظيم "PKK" الإرهابي لإحراز أي تقدم.

وأفاد غولر في خطاب خطي بمناسبة السنة الجديدة، بأن تركيا تشهد أنجح فترة في تاريخها في مكافحة الإرهاب.

وأشار إلى أن "الإرهابيين الذين لا قبل لهم بالجنود الأتراك والمحكومون باليأس، أمسوا ينازعون الموت".

وأكّد أن "العمليات ضد الإرهابيين الملطخة أيديهم بالدماء، ستستمر حتى يندثروا من المنطقة، وستتواصل بفعالية متزايدة وضغط مكثف ونهج هجومي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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