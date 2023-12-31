قال وزير الدفاع التركي يشار غولر، إن النجاح الأسطوري الذي حققه الجنود الأتراك في مكافحة الإرهاب، خلال 2023 قضى على قدرة تنظيم "PKK" الإرهابي لإحراز أي تقدم.

وأفاد غولر في خطاب خطي بمناسبة السنة الجديدة، بأن تركيا تشهد أنجح فترة في تاريخها في مكافحة الإرهاب.

وأشار إلى أن "الإرهابيين الذين لا قبل لهم بالجنود الأتراك والمحكومون باليأس، أمسوا ينازعون الموت".

وأكّد أن "العمليات ضد الإرهابيين الملطخة أيديهم بالدماء، ستستمر حتى يندثروا من المنطقة، وستتواصل بفعالية متزايدة وضغط مكثف ونهج هجومي".