سياسة
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شاهد | مسيّرة "باها" محلية الصنع تدخل الخدمة في الجيش التركي
دخلت الطائرة المسيّرة "باها / BAHA" ذات الإقلاع والهبوط العمودي الخدمة ضمن قائمة الأسلحة للجيش التركي. وتزن المسيّرة محلية الصنع 30 كغ، وتحمل 5 كغ، ويمكنها العمل في الأجواء الغائمة وقادرة على أداء مهام مستقلة في المناطق الحدودية.
شاهد | مسيّرة "باها" محلية الصنع تدخل الخدمة في الجيش التركي
الطائرة المسيّرة  "باها / BAHA" ذات الإقلاع والهبوط العمودي. / صورة: AA
31 ديسمبر 2023

دخلت الطائرة المسيّرة "باها / BAHA" ذات الإقلاع والهبوط العمودي الخدمة ضمن قائمة الأسلحة للجيش التركي.

وأفادت مصادر أمنية وعسكرية تركية، بأن المسيّرة "باها" حققت نجاحات في تجارب القوات المسلحة التركية خلال العام.

وبعد الاختبارات الناجحة، دخلت "باها" قائمة الأسلحة المستخدمة في مخزون الجيش التركي.

وتزن "باها " 30 كغ، وتحمل 5 كغ، ويمكنها العمل في الأجواء الغائمة وقادرة على أداء مهام مستقلة في المناطق الحدودية.

وتتميز بقدرتها على الهبوط والإقلاع العمودي، ومزودة بمحرك يعمل بالبنزين في الطيران الأفقي، ومحرك كهربائي في عمليات الهبوط والإقلاع.

كما تمتلك المسيّرة القدرة على البقاء في حالة الطيران لمدة تصل إلى 6 ساعات بمحركها الذي يعمل بالبنزين، وحتى ساعتين بمحركها العامل على الكهرباء.

ويبلغ طول جناحيها 3.7 متر، وتحلق على ارتفاع 15 ألف قدم، بقدرة طيران إلى مدى يصل إلى 80 كيلومتراً.

والطائرة المسيّرة "باها" من صناعة شركة هافلسان/ HAVELSAN التركية للصناعات الإلكترونية والجوية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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