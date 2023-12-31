في اليوم الـ86 من العدوان على غزة، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، غاراتها وقصفها على عدة مناطق في القطاع، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات من المواطنين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وأعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتكاب الاحتلال الاسرائيلي 12 مجزرة ضد العائلات في غزة راح ضحيتها 150 شهيداً و 286 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 21 ألفاً و822 شهيداً إضافة إلى 56 ألفاً و451 جريحاً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وواصل طيران الاحتلال الحربي ومدفعيته، قصف مناطق متفرقة شمال قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد 64 مواطناً، وإصابة 186 آخرين في قصف على منازل المواطنين في المنطقة الوسطى من قطاع غزة خلال 24 ساعة.

وأكدت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال الحربية نفذت حزاماً نارياً استهدف أرضاً زراعية لعائلة أبو مزيد خلف بلدية الزوايدة الجديدة وسط القطاع.

وفي مخيم المغازي، قصفت طائرات الاحتلال الحربية المسجد الكبير، وشقة سكنية، ومحيط ديوان أبو ركن، وسلسلة منازل لعائلات عرف منها "الشنطي، وعبد الجواد، وأبو بطنين وشكري، وطه، والعاروقي".

فيما أفادت مراسلة TRT عربي باستشهاد خطيب المسجد الأقصى ووزير الأوقاف الفلسطيني السابق الشيخ يوسف سلامة إثر قصف منزله بمنطقة المغازي وسط قطاع غزة.

كما استشهد المسعف أدهم الغول جراء استهدافه من قوات الاحتلال خلال أداء واجبه الإنساني في مخيم النصيرات.

قنابل صوتية قرب مدرسة للنازحين

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل صوتية قرب مدرسة خولة التي تؤوي آلاف النازحين في شارع صلاح الدين بمدينة دير البلح، بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال منزلاً لعائلة أبو خصيوان شرق دير البلح.

وقالت المصادر إن 6 شهداء نُقلوا إلى المستشفى، في ظل وجود أكثر من 40 مفقوداً تحت ركام منزل لعائلة دمره الاحتلال الليلة الماضية قرب مسجد عبد الله عزام بحي الصبرة جنوب غزة.

ولفتت إلى أن زوارق الاحتلال الحربية أطلقت نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه المواطنين على شاطئ بحر رفح ما أدى لاستشهاد شاب.

فيما استشهد 4 مواطنين في بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس، جراء استهدافها من الاحتلال خلال الساعات الماضية.

وانتشلت طواقم الإسعاف جثامين 8 شهداء من مناطق متفرقة في خان يونس.

المقاومة تكبد الاحتلال خسائر

من جهتها، أعلنت كتائب القسام (الجناح المسلح لحركة حماس) السبت، تنفيذ عدد من العمليات ضد قوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة في محاور القتال المختلفة، أبرزها إيقاع قوة إسرائيلية في كمين واستهداف 8 دبابات شرق مدينة غزة.

وقالت القسام، في بيانات منفصلة إنها "أوقعنا قوة راجلة داخل مبنى في حي التفاح (شرق مدينة غزة) في كمين محكم، وأسقطنا أفرادها بين قتيل وجريح".

وأوضحت أن مقاتليها استهدفوا 8 دبابات صهيونية بقذائف الياسين 105، في حيَّي التفاح والدرج، شرق مدينة غزة.

وفي حي الشيخ عجلين غرب مدينة غزة، قالت القسام في بيانَين منفصلَين إن مقاتليها استهدفوا "دبابة من نوع ميركافا بقذيفة الياسين 105، وسيارتَي وجيبين عسكريتَين، فيما اشتبكوا مع أفراد القوة، وأوقعوهم بين قتيل وجريح".

وتابعت "القسام"، فيما يتعلق بعملياتها في ذات المنطقة، أن مقاتليها "قنصوا جندياً صهيونياً بسلاح M99 من العيار الثقيل، فيما استهدفوا قوة راجلة داخل مبنى بقذيفة TBG المضادة للتحصينات".

وفي محور القتال بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، أعلنت الكتائب أنها "قصفت تجمعاً لجنود وآليات العدو شرق بلدة خزاعة، شرق المدينة، بوابل من قذائف الهاون".

وفجرت كذلك منزلاً بعبوات ناسفة تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال وسقطوا بين قتيل وجريح، كما قصفت تجمعَين لآليات وجنود بقذائف الهاون.

وفي بيان لها حول عملياتها ضد القوات المتوغلة بمدينة رفح، أشارت القسام إلى أنها "قصفت تجمعات لجنود وآليات العدو شرق المدينة، بقذائف هاون من العيار الثقيل".

وفي وقت سابق السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل ضابط وجندي جديدَين، خلال معارك وسط وجنوبي قطاع غزة.