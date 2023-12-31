​​​​​​​أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، مقتل جنديين في معارك بوسط وشمالي قطاع غزة، ما يرفع عدد قتلاه إلى 504 منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال الجيش في بيان، إن الجندي (احتياط) "إليراز غاباي" (37 عاماً) من بتاح تكفا (وسط) مقاتل في الكتيبة 7810 لواء يفتاح (11)، قُتل في معركة وسط قطاع غزة.

وأضاف أن الجندي (احتياط) ليآف سيعدا (23 عاماً) من طبريا (شمال) مقاتل في كتيبة الهندسة 7107، قُتل في معركة شمال قطاع غزة.

وبذلك ارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب إلى 505، وفقاً للبيان.

ومنذ 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش عملية برية في قطاع غزة، بدأت بالشمال قبل أن تتسع إلى الوسط والجنود، وتشهد مقاومة شرسة من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وباقي فصائل المقاومة الفلسطينية.

ويشن الجيش الإسرائيلي، منذ السابع من ذلك الشهر، حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى السبت 21 ألفاً و672 شهيداً، و56 ألفاً و165 جريحاً، ودماراً هائلاً في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

ورداً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى"، شنت حماس في ذلك اليوم هجوم طوفان الأقصى ضد قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في محيط غزة.