أعلنت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، الأحد، أنها أغرقت 3 من أصل 4 زوارق للحوثيين وقتلت طواقمها، إثر مهاجمتها سفينة تجارية في البحر الأحمر.

وقالت القيادة المركزية، في بيان عبر منصة "إكس": في 31 ديسمبر/كانون الأول، الساعة 6:30 صباحاً بتوقيت صنعاء (3:30 ت.غ)، أصدرت سفينة الحاويات ميرسك هانغتشو (دنماركية) نداء استغاثة ثانياً في أقل من 24 ساعة، يفيد بتعرضها لهجوم من 4 زوارق صغيرة تابعة للحوثيين".

وهذه "الزوارق انطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وأطلقت النار على الطاقم (الخاص بالسفينة)، ووصلت إلى مسافة 20 متراً من السفينة، وحاولت الصعود على متنها"، حسب البيان.

وتابعت القيادة المركزية: "رد فريق الأمن المتعاقد لحماية السفينة بإطلاق النار، واستجابت لنداء الاستغاثة المروحيات الأمريكية الموجودة على سفينتي يو.إس.إس إيسنهاور وغرافيلي".

وأفادت بأنه "في أثناء توجيه نداءات للزوارق الصغيرة، أطلقت الأخيرة النار على المروحيات الأمريكية المسلحة، التي ردّت بإطلاق النار دفاعاً عن النفس".

ووفقاً للبيان الأمريكي أدى ذلك "إلى إغراق 3 من الزوارق الـ4، وقتل أفراد طواقمها، وفرار القارب الرابع من المنطقة، فيما لم يلحق أي ضرر بالأفراد أو المعدات الأمريكية".

في السياق، قال مصدران ملاحيان في ميناء الحديدة اليمني، إن عشرة يمنيين قتلوا وأُصيب اثنان آخران من جراء القصف الأمريكي على الزوارق.

وأفاد مصدر ملاحي في الميناء الخاضع لسيطرة الحوثييين رفض الكشف عن اسمه، لوكالة الصحافة الفرنسية عن "مقتل عشرة حوثيين وإنقاذ اثنين أصيبوا في القصف الأمريكي على الزوارق الحوثية التي كانت تريد توقيف سفينة قبالة الحديدة".

وأكد مصدر ملاحي آخر بدون الكشف عن هويّته حصيلة القتلى مشيراً إلى أن "أربعة ناجين وصلوا إلى الحديدة ومعهم جريحان نُقلا إلى مستشفى الصماد".

وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت في وقت سابق الأحد أن مدمرة تابعة لها أسقطت، السبت، صاروخين باليستيين استهدفا السفينة ميرسك هانغتشو بصاروخ جنوبي البحر الأحمر، بعد تلقيها طلباً بالمساعدة من السفينة.

وتابعت أن "هذا هو الهجوم غير القانوني الـ23 الذي يشنه الحوثيون على الشحن الدولي منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني الماضي)".

فيما جددت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، الأحد، تحذيرها للسفن العابرة في البحر الأحمر؛ إثر تلقيها تقريراً هو الثاني خلال ساعات عن هجوم شمال غرب ميناء الحديدة اليمني.

وتحت عنوان "التحذير رقم 24"، قالت الهيئة في بيان عبر منصة "إكس": "تلقت UKMTO تقريراً عن هجوم من 3 زوارق صغيرة على مسافة 60 ميلاً شمال غرب ميناء الحديدة باليمن، إذ جرى تبادل لإطلاق النار دون وقوع إصابات" قبل أن تغادر القوارب الصغيرة المهاجِمة.

وحتى الساعة 10:45 "ت.غ"، لم تصدر إفادة من جماعة الحوثي بشأن هذا الهجوم.

وتضامناً مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لحرب إسرائيلية بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون، بصواريخ ومسيّرات، سفن شحن في البحر الأحمر تملكها و/أو تشغلها شركات إسرائيلية و/أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، عن تشكيل قوة عمل بحرية باسم "حارس الازدهار" تضم 10 دول، بينها دولة عربية واحدة هي البحرين، بهدف مواجهة الهجمات في البحر الأحمر.

وتستحوذ التجارة البحرية على 70% من واردات إسرائيل، ويمر 98% من تجارتها الخارجية عبر البحرين الأحمر والمتوسط. وتساهم التجارة عبر البحر الأحمر بـ34.6% في اقتصاد إسرائيل، حسب وزارة المالية.

وحتى السبت، خلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة 21 ألفاً و672 شهيداً، و56 ألفاً و165 جريحاً، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.