أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، الأحد، إحضار 292 شخصاً من سكان غزة لعلاجهم في بلاده خلال 2023.

جاء ذلك في مقطع فيديو شاركه قوجة على حسابه في منصة إكس، حول منجزات بلاده في مجال الرعاية الصحية خلال 2023.

وأشار إلى إرسال وزارة الصحة التركية مساعدات طبية إلى غزة بواقع 15 طائرة، وسفينة واحدة، و20 سيارة إسعاف، وسيارتين مجهزتين لحالات الإنقاذ الطبية.

وأكد في هذا الإطار، نقل 533 شخصاً من سكان غزة بينهم 292 مريضاً-جريحاً و241 مرافقاً إلى تركيا لتوفير العلاج والرعاية الصحية لهم.

كما أرسلت تركيا، حسب وزير الصحة، مستشفى ميدانياً مجهزاً بالكامل ومولدات كهربائية ولوازم أساسية وأدوية إلى المنطقة.

ويشن الجيش الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، ودماراً هائلاً في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.