سياسة
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وزير الصحة التركي يعلن إحضار 292 شخصاً من غزة للعلاج
أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إحضار 292 شخصاً من سكان غزة لعلاجهم في بلاده خلال 2023، مشيراً إلى إرسال بلاده مساعدات طبية إلى القطاع بواقع 15 طائرة، وسفينة واحدة، و20 سيارة إسعاف، وسيارتين مجهزتين لحالات الإنقاذ الطبية.
وزير الصحة التركي يعلن إحضار 292 شخصاً من غزة للعلاج
تركيا تجلي العشرات من غزة إلى مصر- أرشيفية / صورة: AA
31 ديسمبر 2023

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، الأحد، إحضار 292 شخصاً من سكان غزة لعلاجهم في بلاده خلال 2023.

جاء ذلك في مقطع فيديو شاركه قوجة على حسابه في منصة إكس، حول منجزات بلاده في مجال الرعاية الصحية خلال 2023.

وأشار إلى إرسال وزارة الصحة التركية مساعدات طبية إلى غزة بواقع 15 طائرة، وسفينة واحدة، و20 سيارة إسعاف، وسيارتين مجهزتين لحالات الإنقاذ الطبية.

وأكد في هذا الإطار، نقل 533 شخصاً من سكان غزة بينهم 292 مريضاً-جريحاً و241 مرافقاً إلى تركيا لتوفير العلاج والرعاية الصحية لهم.

كما أرسلت تركيا، حسب وزير الصحة، مستشفى ميدانياً مجهزاً بالكامل ومولدات كهربائية ولوازم أساسية وأدوية إلى المنطقة.

ويشن الجيش الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، ودماراً هائلاً في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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