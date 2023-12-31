سياسة
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إسرائيل تؤجل الانتخابات المحلية 4 أسابيع بسبب الحرب على غزة
صادقت الحكومة الإسرائيلية على تأجيل الانتخابات المحلية لمدة 4 أسابيع، المقرر إجراؤها في 30 من يناير/كانون الثاني المقبل، إلى 27 فبراير/شباط المقبل، جراء الحرب الدائرة في قطاع غزة، ولتمكين أكبر عدد من جنود وضباط الاحتياط للمشاركة فيها.
إسرائيل تؤجل الانتخابات المحلية 4 أسابيع بسبب الحرب على غزة
جنود إسرائيليون يصلحون الدبابات بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة وسط استمرار المعارك على القطاع / صورة: Reuters
31 ديسمبر 2023

صادقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على تأجيل الانتخابات المحلية، المقرر إجراؤها في 30 من يناير/كانون الثاني المقبل، إلى 27 فبراير/شباط المقبل، جراء الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء، إنّ الحكومة "وافقت اليوم (الأحد)، بالإجماع على تأجيل انتخابات المجالس المحلية لأربعة أسابيع، من 30 يناير/كانون الثاني إلى 27 فبراير/شباط المقبل".

وجاء القرار وفق البيان: "بعد أن قدم الجيش الإسرائيلي، بناء على طلب الحكومة، معطيات مفادها أنه لا يمكن تسريح 688 ضابطاً وجندياً إسرائيلياً، يتنافسون في الانتخابات، في 144 بلدية من الخدمة العسكرية الاحتياطية، في ظل الحرب الدائرة في قطاع غزة".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل المصادقة على القرار، في بداية جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية: "نحن عادة لا نجري انتخابات في زمن الحرب، لكن هذه الانتخابات كانت محددة سلفاً، لقد جرى تأجيلها بالفعل مرة واحدة، ومن الصعب تأجيلها لفترة طويلة جداً، ولكن هناك خياران: إما عقدها في نهاية يناير (كانون الثاني)، أو في نهاية فبراير (شباط)".

وأضاف نتنياهو: "توصيتي واضحة، فعل ذلك في نهاية فبراير (شباط)، من أجل تمكين أكبر عدد ممكن من جنود الاحتياط من المشاركة في الانتخابات، وهذا حق أساسي ومهم".

وهذه المرة الثانية التي يجري فيها تأجيل الانتخابات المحلية في إسرائيل، إذ كان من المفترض إجراؤها نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن الحكومة أجلتها 3 شهور، تزامناً مع بداية الحرب على قطاع غزة.

ويشن الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد 21 ألفاً و822 شهيداً، و56 ألفاً و451 جريحاً، ودماراً هائلاً في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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