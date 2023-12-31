قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأحد، إن تركيا ستواصل في عام 2024 سياستها الخارجية العقلانية والفعالة المبنية على القيم الأخلاقية.

جاء ذلك في منشور على منصة "إكس" بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية.

وتمنى فيدان أن يحمل العام الجديد الخير لتركيا وشعبها وللبشرية جمعاء.

وقال فيدان، في منشوره: "في هذه الفترة التي يمر فيها النظام العالمي بحالة عدم ستقرار، فإن السياسة الخارجية المستقلة التي ننفذها تحت قيادة رئيسنا رجب طيب أردوغان حوّلت بلدنا إلى جهة فاعلة مهمة تحدد المسار الدولي وتخلق تأثيراً في المناطق الجغرافية الحرجة".

وتابع: "بالقوة التي نستمدها من أمتنا، لن نتخلى عن رفع صوتنا ضد الظلم، ولن نتردد أبداً في الدفاع عن الحقيقة، وسنعمل على زيادة عمق وأبعاد سياستنا الخارجية المستقلة والوطنية، التي ننتهجها في إطار رؤيتنا للقرن التركي".

يذكر أن فيدان قطع ما يعادل 5 جولات حول العالم في عام 2023، زار خلالها 25 بلداً 36 مرة، وعقد 136 لقاءً مع 72 من نظرائه من شتى دول العالم.

وقاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال عام 2023، نشاطاً دبلوماسيّاً مكثفاً أجرى خلاله 21 زيارة خارجية شملت 15 دولة، فيما حضر 7 قمم دولية وركّز جهوده من أجل ضمان إحلال السلام.