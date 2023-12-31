سياسة
2 دقيقة قراءة
فيدان: تركيا تحولت إلى جهة فاعلة تخلق تأثيراً في المناطق الجغرافية الحرجة
قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن تركيا ستواصل في عام 2024 سياستها الخارجية العقلانية والفعالة المبنية على القيم الأخلاقية، لافتاً إلى أنها تحولت إلى جهة فاعلة تخلق تأثيراً في المناطق الجغرافية الحرجة.
فيدان: تركيا تحولت إلى جهة فاعلة تخلق تأثيراً في المناطق الجغرافية الحرجة
هاكان فيدان: سنعمل على زيادة عمق وأبعاد سياستنا الخارجية المستقلة والوطنية / صورة: AA
31 ديسمبر 2023

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأحد، إن تركيا ستواصل في عام 2024 سياستها الخارجية العقلانية والفعالة المبنية على القيم الأخلاقية.

جاء ذلك في منشور على منصة "إكس" بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية.

وتمنى فيدان أن يحمل العام الجديد الخير لتركيا وشعبها وللبشرية جمعاء.

وقال فيدان، في منشوره: "في هذه الفترة التي يمر فيها النظام العالمي بحالة عدم ستقرار، فإن السياسة الخارجية المستقلة التي ننفذها تحت قيادة رئيسنا رجب طيب أردوغان حوّلت بلدنا إلى جهة فاعلة مهمة تحدد المسار الدولي وتخلق تأثيراً في المناطق الجغرافية الحرجة".

وتابع: "بالقوة التي نستمدها من أمتنا، لن نتخلى عن رفع صوتنا ضد الظلم، ولن نتردد أبداً في الدفاع عن الحقيقة، وسنعمل على زيادة عمق وأبعاد سياستنا الخارجية المستقلة والوطنية، التي ننتهجها في إطار رؤيتنا للقرن التركي".

يذكر أن فيدان قطع ما يعادل 5 جولات حول العالم في عام 2023، زار خلالها 25 بلداً 36 مرة، وعقد 136 لقاءً مع 72 من نظرائه من شتى دول العالم.

وقاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال عام 2023، نشاطاً دبلوماسيّاً مكثفاً أجرى خلاله 21 زيارة خارجية شملت 15 دولة، فيما حضر 7 قمم دولية وركّز جهوده من أجل ضمان إحلال السلام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us