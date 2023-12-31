سياسة
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القسام تُسقِط طائرة استطلاع واستهداف آليات للاحتلال في غزة
أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف آليات وإسقاط طائرة استطلاع إسرائيلية في بلدة بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة، فيما أعلنت سرايا القدس تفجير فتحة أحد الأنفاق في مجموعة جنود إسرائيليين بحي الشجاعية أوقعتهم بين قتيل وجريح.
القسام تُسقِط طائرة استطلاع واستهداف آليات للاحتلال في غزة
جنود إسرائيليون في قطاع غزة / صورة: Reuters
31 ديسمبر 2023

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، الأحد، استهداف آليات وإسقاط طائرة استطلاع إسرائيلية قالت إنها كانت في مهمة استخباراتية في بلدة بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة.

وأفادت القسام، في بيانات منفصلة عبر منصة تليغرام باستهداف "طائرة أباتشي إسرائيلية جنوب حي الزيتون، بمدينة غزة، بصاروخ سام7".

من جانبها، قالت سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، إن مقاتليها تمكّنوا من "تفجير فتحة أحد الأنفاق في مجموعة من جنود العدو (الإسرائيلي) في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وأوقعوا المجموعة بين قتيل وجريح".

وفي بياناتها، قالت كتائب القسام إنها أسقطت "طائرة استطلاع من طراز (Skylark-2) كانت في مهمة استخباراتية للعدو (الإسرائيلي) في بيت لاهيا".

وأضافت أنها استهدفت 5 آليات إسرائيلية في منطقة التفاح والدرج (في مدينة غزة) بعبوات شواظ وقذائف "الياسين 105".

كما استهدف مقاتلو القسام، قوات إسرائيلية خاصة شرق حي التفاح، بالعبوات والقذائف واشتبكوا معها بالأسلحة الرشاشة.

ولفتت القسام إلى أن قواتها "دكت تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال" شمال مدينة خان يونس وشرق بلدة خزاعة، جنوب قطاع غزة، بقذائف الهاون.

سرايا القدس، من جهتها، قالت إن مقاتليها "تمكنوا من قنص جندي في حي التفاح".

ويشن الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد 21 ألفاً و822 شهيداً، و56 ألفاً و451 جريحاً، ودماراً هائلاً في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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