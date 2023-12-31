سياسة
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ألطون يهنئ بحلول العام الجديد ويستذكر شهداء فلسطين
هنأ رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون بحلول العام الجديد 2024، رغم ما شهدته تركيا والمنطقة من كوارث وحروب، مستذكراً شهداء فلسطين الذين سقطوا بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 85 يوماً على قطاع غزة على مرأى ومسمع العالم.
ألطون يهنئ بحلول العام الجديد ويستذكر شهداء فلسطين
ألطون: أتمنى أن يحمل العام الجديد السلام والهدوء والرخاء للشعب التركي والإنسانية جمعاء / صورة: TRT عربي
31 ديسمبر 2023

هنأ رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، بحلول العام الجديد 2024، متمنياً الخير والسلام للشعب التركي والإنسانية جمعاء.

جاء ذلك في رسالة تهنئة على صفحته في موقع "إكس"، مساء الأحد، بمناسبة حلول العام الجديد 2024.

وقال ألطون: "بينما نترك عام 2023 وراءنا، فإننا نختبر فرحة الدخول إلى عام جديد بالأمل والإثارة".

وأضاف: "في 6 فبراير/شباط 2023، تعرضنا لزلازل حطمت قلوبنا ووُصفت بـ"كارثة القرن". وللأسف، شهدنا مقتل عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء في فلسطين أمام أعين العالم".

ووجّه ألطون رسالة تعزية لذوي من فقدوا حياتهم في الكوارث الطبيعية وغيرها من الأسباب خلال عام 2023، داعياً الله بالرحمة لأرواح الشهداء الأتراك الذين ضحوا بحياتهم من أجل وحدة وطننا وسلام وأمن تركيا.

وختم ألطون رسالته بتهنئة المواطنين الأتراك بالعام الجديد، معرباً عن أمله "أن يحمل العام الجديد السلام والهدوء والرخاء للشعب التركي والإنسانية جمعاء".

ويشن الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد 21 ألفاً و822 شهيداً، و56 ألفاً و451 جريحاً، ودماراً هائلاً في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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