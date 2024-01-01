سياسة
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"القسام" تعلن إطلاق رشقة صواريخ M90 على تل أبيب وضواحيها
أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنّ رشقة كبيرة من الصواريخ أُطلقت من قطاع غزة نحو جنوب ووسط البلاد، فيما أعلنت كتائب القسام قصفها مدينة تل أبيب وضواحيها بوابلٍ من الصواريخ من طراز "M90".
"القسام" تعلن إطلاق رشقة صواريخ M90 على تل أبيب وضواحيها
صافرات الإنذار تدوّي في تل أبيب.. و"القسام" تعلن مسؤوليتها / صورة: AA
1 يناير 2024

دوَّت صافرات الإنذار، ليلة الأحد- الاثنين، في مدينة تل أبيب والمناطق المحيطة بها، ومنطقة غلاف غزة، جراء إطلاق رشقة صواريخ من قطاع غزة أطلقتها كتائب القسام.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنّ رشقة كبيرة من الصواريخ أُطلقت من قطاع غزة نحو جنوب ووسط البلاد.

بدورها، أعلنت كتائب القسام قصفها مدينة تل أبيب وضواحيها بوابل من الصواريخ من طراز "M90".

وقالت الكتائب في بيان عبر منصة تلغرام: "الآن.. كتائب القسام تقصف مدينة تل أبيب وضواحيها بوابل من الصواريخ من طراز M90 رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".

كما نشرت الكتائب مقطعاً مصوراً لعملية إطلاق الصواريخ.

ووفق إذاعة الجيش الإسرائيلي، فقد دوّت صافرات الإنذار في مدينة تل أبيب، والمناطق المجاورة لها، من بينها مدن ريشون لتسيون واللد والرملة وبني براك ومستوطنة "موديعين" وسط الضفة الغربية. كما دوّت صافرات الإنذار في مدينة سديروت ومناطق أخرى في غلاف غزة.

ولم يُعرف بعد ما إذا كانت هذه الرشقة الصاروخية قد أدت إلى حدوث خسائر بشرية ومادية أم لا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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