سياسة
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"ليلتقطوا أنفاسهم".. الجيش الإسرائيلي يسرّح 5 ألوية قتالية من المعارك بغزة
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تسريح 5 ألوية قتالية من المعركة البرية في قطاع غزة،  تتمثّل في لواء الاحتياط 551، ولواء 14، وثلاثة ألوية تدريب.
"ليلتقطوا أنفاسهم".. الجيش الإسرائيلي يسرّح 5 ألوية قتالية من المعارك بغزة
انسحب مقاتلو لواء "غولاني" في الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، "ليلتقطوا أنفاسهم بعد تَكبُّدهم خسائر فادحة"، وفق إعلام عبري. / صورة: AFP
1 يناير 2024

قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد، تسريح 5 ألوية قتالية من المعركة البرية في قطاع غزة، حسب إعلام رسمي.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي (رسمية) عبر منصة "إكس" إنّه "وفقاً لتقييم الوضع، وتَطوُّر القتال في قطاع غزة، قرر الجيش تسريح 5 ألوية قتالية من المعركة البرية في القطاع، تتمثَّل في لواء الاحتياط 551، ولواء 14، وثلاثة ألوية تدريب".

وفي 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري، انسحب مقاتلو لواء غولاني في جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، "ليلتقطوا أنفاسهم بعد تَكبُّدهم خسائر فادحة"، وفق ما أورده موقع "واللا" الإخباري و"القناة 12".

ووفق معطيات سابقة، أعلن الجيش عن مقتل 506 جنود، 172 منهم قُتلوا منذ بدء الحرب البرية بغزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويشنّ جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشري الأول حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد 21 ألفاً و822 شهيداً، و56 ألفاً و451 جريحاً، ودماراً هائلاً في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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