قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار الأحد، إن ولاية شرناق (جنوب شرق) ستصبح أكثر ولايات البلاد إنتاجاً للنفط خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها بيرقدار، خلال زيارته حقل جبل غابار النفطي بشرناق.

وأوضح بيرقدار أن حقل غابار ارتفع إنتاجه اليومي من النفط إلى 30 ألف برميل، مشيراً إلى أنهم يستهدفون رفع الإنتاج اليومي إلى 100 ألف برميل بحلول نهاية 2024. وبهذا يُتوقع أن تصبح شرناق أكثر الولايات التركية إنتاجاً للنفط.

وقال إن من المنتظر أن يلبي الإنتاج عند وصوله إلى هذا الرقم 10% من الاحتياجات النفطية اليومية للبلاد.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن في 12 ديسمبر/كانون الأول 2022 اكتشاف حقل باحتياطي نفطي يبلغ 150 مليون برميل في جبل غابار.