سياسة
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بريطانيا تلوّح بـ"التحرّك المباشر" ضد الحوثيين في البحر الأحمر
قال وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، إن بلاده "مستعدة للتحرك المباشر" ضد جماعة الحوثي في البحر الأحمر، مضيفاً أن "الوضع في البحر الأحمر خطير للغاية ويؤثر على الجميع في المملكة المتحدة على الرغم من بعدهم آلاف الأميال".
بريطانيا تلوّح بـ"التحرّك المباشر" ضد الحوثيين في البحر الأحمر
المدمرة HMS Diamond التابعة للبحرية البريطانية في البحر الأحمر / صورة: The Sun
1 يناير 2024

قال وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، إن بلاده "مستعدة للتحرك المباشر" ضد جماعة الحوثي في البحر الأحمر.

جاء ذلك في مقال كتبه لصحيفة التليغراف البريطانية حمل عنوان "علينا حماية البحر الأحمر"، الأحد.

وذكر شابس أن المدمرة HMS Diamond التابعة للبحرية البريطانية دمَّرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، طائرة مسيّرة يُشتبه في أنها كانت تستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر.

وأوضح أن بريطانيا أرسلت المدمرة إلى البحر الأحمر لدعم الجهود الدولية لحماية السفن التجارية والملاحة البحرية.

وقال إن "الوضع في البحر الأحمر خطير للغاية ويؤثر في الجميع بالمملكة المتحدة على الرغم من بعدهم آلاف الأميال".

وأضاف شابس أن بعض شركات الشحن التجارية اضطرت للتخلي عن استخدام مسار البحر الأحمر لنقل البضائع حول العالم جراء هجمات الحوثيين.

وأشار إلى أن تكاليف التأمين للشحن الدولي زادت 10 مرات منذ بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأن هجمات الحوثيين زادت بنسبة 500% في الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني إلى ديسمبر/كانون الأول الماضيين، وعرَّضت حياة البحارة للخطر.

ولفت إلى أن هجمات الحوثيين أدت إلى زعزعة استقرار المنطقة، وأن استمرار "العدوان" في البحر الأحمر يحمل في طياته خطر التصعيد الذي قد يؤدي إلى صراع على مستوى المنطقة.

وقال: "إذا لم نحمِ البحر الأحمر، فذلك يعني أننا نشجع أولئك الذين يريدون تهديد مناطق أخرى، بما في ذلك بحر الصين الجنوبي وشبه جزيرة القرم".

وتابع: "يجب أن نقف بحزم مع حلفائنا، والوقوف بثبات من أجل إيماننا، وعلينا أن نقف بحزم من أجل الأبرياء العالقين وسط هذه الأحداث".

وأضاف: "إننا على استعداد للتحرك المباشر، ولن نتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات لردع التهديدات التي تتعرض لها حرية الملاحة في البحر الأحمر".

وفي إشارة إلى الحوثيين، ذكر شابس أن بلاده مصممة على محاسبة القائمين بعمليات الاستيلاء والهجمات غير القانونية في البحر الأحمر.

وتضامناً مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لحرب إسرائيلية بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن في البحر الأحمر تملكها و/أو تشغلها شركات إسرائيلية و/أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تشكيل قوة عمل بحرية باسم "حارس الازدهار" تضم 10 دول، بينها دولة عربية واحدة هي البحرين، بهدف مواجهة الهجمات في البحر الأحمر.

وتستحوذ التجارة البحرية على 70% من واردات إسرائيل، وتمر 98% من تجارتها الخارجية عبر البحرين الأحمر والمتوسط. وتسهم التجارة عبر البحر الأحمر بـ34.6% في اقتصاد إسرائيل، حسب وزارة المالية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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