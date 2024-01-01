سياسة
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أونروا: إسرائيل استهدفت 180 من منشآتنا بغزة وقتلت 300 فلسطيني
أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل 300 شخص في 180 من منشآتها بغزة، مشيرة إلى أن مرافقها أصبحت ممتلئة تماماً وأن الناس ينامون في العراء.
أونروا: إسرائيل استهدفت 180 من منشآتنا بغزة وقتلت 300 فلسطيني
“أونروا“ تقول إن إسرائيل قتلت 300 شخص في 180 من منشآتها بغزة / صورة: AA
1 يناير 2024

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الأحد، مقتل أكثر من 300 شخص في عمليات قصف إسرائيلي استهدفت 180 من منشآتها في قطاع غزة، بعضها بضربات مباشرة.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" مع جولييت توما، مديرة الإعلام والتواصل بالوكالة الأممية، ونشرت الأخيرة فحواها على منصة "إكس".

وأضافت توما أن "نحو 1.4 مليون فلسطيني نزحوا بسبب الغارات الإسرائيلية يعيشون في منشآت الأونروا في أنحاء غزة".

وشددت على أن "مرافقنا أصبحت ممتلئة تماماً، لذلك بدأ الناس ينامون في العراء".

وفي تدوينة منفصلة قالت الوكالة الأممية: "بينما يزدحم العالم باحتفالات رأس السنة، تزدحم شوارع جنوب قطاع غزة بالنازحين".

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد 21 ألفاً و822 شهيداً، و56 ألفاً و451 جريحاً، ودماراً هائلاً في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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