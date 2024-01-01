أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة الاثنين، بدء دخول تطعيمات أطفال روتينية إلى غزة، من خلال معبر رفح البري، لأول مرة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت الكيلة في بيان، إن "التطعيمات التي اشترتها الحكومة الفلسطينية، إضافة إلى ما تبرعت به منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، بدأت الدخول إلى القطاع".

وأضافت الكيلة أن "وزارة الصحة المصرية وافقت في وقت سابق على استخدام سلسلة التبريد الموجودة في الأراضي المصرية لحفظ التطعيمات إلى حين إدخالها لغزة، إذ جرى التعامل معها وإدخالها لغزة ضمن المعايير العالمية المتبعة لحفظ التطعيمات، وفق إشراف يونيسف".

وذكرت أن "ذلك يأتي في ظل الوضع الوبائي الحرج الذي تسببت به الحرب الإسرائيلية على القطاع".

وتضمّ الشحنة التي دخلت غزة تطعيمات شلل الأطفال والحصبة والحصبة الألمانية والنكاف وغيرها من التطعيمات الروتينية الخاصة بالأطفال، وهي تكفي لفترة تتراوح بين 8 و14 شهراً.

وهذه أول شحنة تطعيمات تدخل قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حسب بيان الوزارة.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً على غزة خلّفت حتى الأحد 21 ألفاً و822 شهيداً، و56 ألفاً و451 جريحاً، ودماراً هائلاً في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.