ضرب زلزال بقوة 7.5 درجة، منطقة شمال شرقي اليابان، اليوم (الاثنين)، أصدرت على أثره السلطات تحذيرات من حدوث موجات مد بحري "تسونامي".

ونشرت وكالة كيودو اليابانية (خاصة)، تنبيهاً أصدرته وكالة الأرصاد الجوية اليابانية حول تفاصيل الزلزال.

وجاء في التنبيه أن الزلزال وقع في 1 يناير (كانون الثاني) 2024، عند الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت المحلي (ت.غ +9).

وأضاف أن مركز الزلزال في محافظة إيشيكاوا، وأن قوته الأولية كانت 7.4 على مقياس ريختر، وفق المصدر ذاته. مشيرة إلى أن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أصدرت تحذيراً من تسونامي.

بدورها، أكّدت الحكومة اليابانية أنه لم يُبلَّغ عن أي خلل حتى الآن في المحطات النووية بعد سلسلة زلازل قوية هزت وسط اليابان، الاثنين.

وقال الناطق باسم الحكومة يوشيماسا هاياشي: "جرى تأكيد عدم وجود أي خلل في محطة شيكا للطاقة النووية (في إيشيكاوا) ومحطات أخرى حتى الآن".