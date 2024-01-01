سياسة
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الاستخبارات التركية تقبض على من يسمّى مسؤولاً في تنظيم داعش الإرهابي
ألقت الاستخبارات التركية القبض على مَن يسمى أحد مسؤولي تنظيم داعش الإرهابي في محافظة حلب السورية. وأفادت مصادر أمنية بأنه كان يعتزم تنفيذ عمليات إرهابية ضد القوات التركية.
الاستخبارات التركية تقبض على من يسمّى مسؤولاً في تنظيم داعش الإرهابي
الاستخبارات التركية توقف مسؤولاً بتنظيم داعش الإرهابي / صورة: AA 
1 يناير 2024

ألقت الاستخبارات التركية القبض على الإرهابي عبد الله الجندي الملقب بـ"خطاب المهاجر"، المسؤول بتنظيم داعش في محافظة حلب السورية.

وحسب مصادر أمنية تركية، فإن الإرهابي المذكور كان يعتزم تنفيذ عمليات إرهابية ضد القوات التركية في مناطق عمليتَي "درع الفرات" و"غصن الزيتون" شمالي سوريا.

وقالت المصادر إنه أُلقي القبض على الجندي في منطقة "درع الفرات"، في عملية جرت بالتعاون بين جهاز الاستخبارات التركية والجيش الوطني السوري.

وخلال استجوابه، أقرَّ الجندي بأن تنظيم داعش يخطط لتنفيذ عمليات ضد القوات التركية في منطقتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون".

وأشار إلى أن عناصر من داعش الإرهابي يُجرون بين حين وآخر جولات استكشافية تحضيراً للعمليات الإرهابية ضد القوات التركية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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