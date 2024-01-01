ارتفعت حصيلة الفلسطينيين المعتقلين من الضفة الغربية في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 4910.

جاء ذلك وفق بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية (رسمية)، ونادي الأسير الفلسطيني (خاص).

وقالت المؤسستان في البيان، إن السلطات الإسرائيلية "اعتقلت فجر الاثنين، 32 مواطناً، ما يرفع عدد المعتقلين في الضفة الغربية بما فيها القدس إلى نحو 4910 فلسطينيين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

ووفق البيان، تركزت اعتقالات اليوم في بلدة قطنة بمحافظة القدس، إذ اعتُقل 12 مواطناً، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات طولكرم ونابلس (شمال)، ورام الله (وسط)، والخليل وبيت لحم (جنوب)، ومدينة القدس الشرقية.

ولا تشمل هذه الحصيلة الاعتقالات التي نفّذتها القوات الإسرائيلية داخل قطاع غزة، حسب المصدر ذاته.

ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية بالضفة الغربية وزاد وتيرة الاقتحامات والمداهمات للبلدات والمخيمات، مخلّفاً عشرات الضحايا ومئات المعتقلين.​​​​​​​