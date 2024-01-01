سياسة
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ارتفاع عدد معتقلي الضفة الغربية في السجون الإسرائيلية إلى 4910 منذ 7 أكتوبر
ارتفعت حصيلة الفلسطينيين المعتقلين من الضفة الغربية في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 4910، تزامناً مع اعتقال السلطات الإسرائيلية فجر الاثنين، 32 مواطناً، أغلبهم من مدينة القدس.
ارتفاع عدد معتقلي الضفة الغربية في السجون الإسرائيلية إلى 4910 منذ 7 أكتوبر
ارتفاع عدد معتقلي الضفة في السجون الإسرائيلية إلى 4910 منذ 7 أكتوبر / صورة: AA
1 يناير 2024

ارتفعت حصيلة الفلسطينيين المعتقلين من الضفة الغربية في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 4910.

جاء ذلك وفق بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية (رسمية)، ونادي الأسير الفلسطيني (خاص).

وقالت المؤسستان في البيان، إن السلطات الإسرائيلية "اعتقلت فجر الاثنين، 32 مواطناً، ما يرفع عدد المعتقلين في الضفة الغربية بما فيها القدس إلى نحو 4910 فلسطينيين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

ووفق البيان، تركزت اعتقالات اليوم في بلدة قطنة بمحافظة القدس، إذ اعتُقل 12 مواطناً، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات طولكرم ونابلس (شمال)، ورام الله (وسط)، والخليل وبيت لحم (جنوب)، ومدينة القدس الشرقية.

ولا تشمل هذه الحصيلة الاعتقالات التي نفّذتها القوات الإسرائيلية داخل قطاع غزة، حسب المصدر ذاته.

ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية بالضفة الغربية وزاد وتيرة الاقتحامات والمداهمات للبلدات والمخيمات، مخلّفاً عشرات الضحايا ومئات المعتقلين.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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